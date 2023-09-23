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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Тироль - Вольфсберг
Тироль - Вольфсберг: обзор матча 23 сентября 2023
Тироль
23.09.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 8 тур
2 : 3
Завершен
Вольфсберг
51'
Ю. Эртльталер
59'
Н. Прелец
7'
А. Боакье
90+4'
Б. Циммерманн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тироль - Вольфсберг
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Б. Циммерманн
Замена
С. Огринец
️️️️
Ю. Эртльталер
88'
Желтая карточка
Ф. Бахер
86'
81'
Замена
Т. Рохер
️️️️
А. Боакье
81'
Замена
М. Ляйтгеб
️️️️
С. Тижани
Замена
А. Букса
️️️️
Н. Прелец
80'
75'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Т. Забитцер
70'
Замена
А. Ясич
️️️️
С. Алтунашвили
Замена
D. Stumberger
️️️️
Д. Гугганиг
66'
ГОЛ! 2:1!
Н. Прелец
59'
Желтая карточка
М. Тафернер
53'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Эртльталер
51'
45'
Желтая карточка
А. Боакье
33'
Желтая карточка
С. Алтунашвили
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Боакье
Желтая карточка
Д. Гугганиг
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тироль
1
Адам Стейскал
ВР
20
Феликс Бахер
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
30
Маттеус Тафернер
ЛП
7
Юлиус Эртльталер
ЦП
14
Alexander Ranacher
ЦП
44
Kofi Schulz
ЦП
6
Cem Üstündag
ЦП
99
Ник Прелец
ЦФ
8
Mahamadou Diarra
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
14
Самсон Тижани
ОП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
20
Августин Боакье
АП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
26
Dominik Stumberger
ЦЗ
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
98
Санди Огринец
ЦП
7
Justin Forst
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Вольфсберг
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
18
Торстен Рохер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
3-5-2
1
Стейскал
20
Бахер
3
Гугганиг
6
Шульцбахер
30
Тафернер
14
44
6
7
Эртльталер
8
99
Прелец
2-1-3-1-3
39
Бонманн
3
Шерцер
22
Баумгартнер
14
Тижани
19
Алтунашвили
8
Пизингер
18
Ферачниг
20
Боакье
4
10
Забитцер
9
Бамба
3
Гугганиг
26
26
3
Гугганиг
7
Эртльталер
98
Огринец
98
Огринец
7
Эртльталер
99
Прелец
21
Букса
21
Букса
99
Прелец
19
Алтунашвили
97
Ясич
97
Ясич
19
Алтунашвили
20
Боакье
18
Рохер
18
Рохер
20
Боакье
14
Тижани
16
Ляйтгеб
16
Ляйтгеб
14
Тижани
10
Забитцер
33
Ридер
33
Ридер
10
Забитцер
Остались в запасе
Тироль
Вольфсберг
13
B. Ozegovic
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
7
Justin Forst
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
22
Осаренрен Окунгбова
ЦЗ
7
Штефан Скрбо
ЛП
7
Justin Forst
ЦФ
Остались в запасе
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Тироль - Вольфсберг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
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