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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Аустрия К
Вольфсберг - Аустрия К: обзор матча 04 ноября 2023
Вольфсберг
04.11.2023, суббота, 19:00
Австрия. Бундеслига, 13 тур
3 : 0
Завершен
Аустрия К
43'
А. Боакье
69'
Н. Джорич (АГ)
75'
А. Боакье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Аустрия К
90'
+3
Желтая карточка
Н. Джорич
Замена
Э. Омич
️️️️
С. Алтунашвили
84'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
А. Боакье
84'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Т. Балло
81'
ГОЛ! 3:0!
А. Боакье
Пас отдал
С. Пизингер
75'
71'
Замена
С. Штрауди
️️️️
С. Бонна
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Н. Джорич
69'
57'
Замена
A. Sky Schwarz
️️️️
С. Карвейна
57'
Замена
Й. Арвейлер
️️️️
Ф. Яриц
Желтая карточка
С. Алтунашвили
47'
ГОЛ! 1:0!
А. Боакье
Пас отдал
Т. Балло
43'
17'
Желтая карточка
Т. Гемичибаши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
22
Доминик Баумгартнер
(К)
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
14
Самсон Тижани
ОП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
20
Августин Боакье
АП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия К
13
Филлип Менцель
ВР
33
Тилль Шумахер
ЛЗ
37
Николас Виммер
ЦЗ
31
Торстен Марер
(К)
ЦЗ
4
Никола Джорич
ЦЗ
2
Соломон Бонна
ПЗ
7
Флориан Яриц
ЛП
81
Тургай Гемичибаши
ОП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
11
Рико Бенателли
ЦП
30
Синан Карвейна
ПВ
Вольфсберг
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
18
Эрвин Омич
ОП
18
Николас Ферачниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Аустрия К
1
Marco Knaller
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
44
Симон Штрауди
ЦП
11
Aaron Sky Schwarz
ЦП
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
3-1-2-2-2
39
Бонманн
22
Баумгартнер
3
Шерцер
97
Ясич
14
Тижани
19
Алтунашвили
8
Пизингер
20
Боакье
8
Балло
4
9
Бамба
3-3-3-1
13
Менцель
37
Виммер
31
Марер
4
Джорич
2
Бонна
81
Гемичибаши
33
Шумахер
24
Верницниг
11
Бенателли
7
Яриц
30
Карвейна
19
Алтунашвили
18
Омич
18
Омич
19
Алтунашвили
8
Балло
33
Ридер
33
Ридер
8
Балло
20
Боакье
9
Циммерманн
9
Циммерманн
20
Боакье
2
Бонна
44
Штрауди
44
Штрауди
2
Бонна
30
Карвейна
11
11
30
Карвейна
7
Яриц
9
Арвейлер
9
Арвейлер
7
Яриц
Остались в запасе
Вольфсберг
Аустрия К
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
1
Marco Knaller
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
Остались в запасе
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
18
Николас Ферачниг
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Остались в запасе
1
Marco Knaller
ВР
48
Янник Робач
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Вольфсберг - Аустрия К
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия К
0 : 1
23.05.2025
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Альтах
0 : 0
17.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия К
1 : 4
10.05.2025
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Грацер
1 : 1
02.05.2025
Аустрия К
Австрия. Бундеслига, 6 тур
ЛАСК
6 : 0
26.04.2025
Аустрия К
Информация о матче
Главный судья:
Josef Spurny, Austria
Стадион:
Lavanttal-Arena, Wolfsberg
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