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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Зальцбург - Вольфсберг
Зальцбург - Вольфсберг: обзор матча 03 декабря 2023
Зальцбург
03.12.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Вольфсберг
45'
О. Глух
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зальцбург - Вольфсберг
90'
+7
Желтая карточка
Б. Циммерманн
Желтая карточка
К. Пиатковски
90'
+6
Замена
С. Койта
️️️️
О. Глух
90'
+3
90'
Замена
Э. Омич
️️️️
С. Тижани
90'
Замена
М. Ляйтгеб
️️️️
С. Алтунашвили
87'
Желтая карточка
S. Kennedy
Замена
К. Конате
️️️️
Д. Нене
87'
80'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
А. Боакье
Замена
Р. Шимич
️️️️
П. Ратков
71'
68'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Т. Балло
Замена
А. Форсон
️️️️
Л. Сучич
46'
Замена
А. Ульмер
️️️️
Д. Гиндо
46'
ГОЛ! 1:0!
О. Глух
45'
26'
Желтая карточка
Д. Шерцер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
(К)
ЛЗ
27
Дауда Гиндо
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
2
Мадс Бидструп
ЦП
24
Николас Капалдо
ЦП
24
Лука Сучич
ЦП
10
Оскар Глух
АП
45
Доржель Нене
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
(К)
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
14
Самсон Тижани
ОП
8
Симон Пизингер
ЦП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
20
Августин Боакье
АП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
17
Аманква Форсон
АП
9
Роко Шимич
ЦФ
19
Карим Конате
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
Вольфсберг
13
Tobias Gruber
ЦЗ
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
18
Эрвин Омич
ОП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
4-3-1-2
30
Шлагер
27
Гиндо
6
Байду
91
Пиатковски
37
Дедич
2
Бидструп
24
Капалдо
24
Сучич
10
Глух
10
Ратков
45
Нене
2-1-3-2-2
39
Бонманн
97
Ясич
3
Шерцер
14
Тижани
8
Пизингер
19
Алтунашвили
18
Ферачниг
8
Балло
20
Боакье
4
9
Бамба
27
Гиндо
17
Ульмер
17
Ульмер
27
Гиндо
24
Сучич
17
Форсон
17
Форсон
24
Сучич
10
Ратков
9
Шимич
9
Шимич
10
Ратков
45
Нене
19
Конате
19
Конате
45
Нене
10
Глух
20
Койта
20
Койта
10
Глух
14
Тижани
18
Омич
18
Омич
14
Тижани
19
Алтунашвили
16
Ляйтгеб
16
Ляйтгеб
19
Алтунашвили
8
Балло
33
Ридер
33
Ридер
8
Балло
20
Боакье
9
Циммерманн
9
Циммерманн
20
Боакье
Остались в запасе
Зальцбург
Вольфсберг
58
Нико Мантль
ВР
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
13
Tobias Gruber
ЦЗ
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
39
Леандро Моргалла
ЦЗ
Остались в запасе
13
Tobias Gruber
ЦЗ
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Зальцбург - Вольфсберг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Pfister, Austria
Стадион:
Ред Булл Арена
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