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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Штурм
Вольфсберг - Штурм: обзор матча 08 октября 2023
Вольфсберг
08.10.2023, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Штурм
40'
А. Данте (АГ)
54'
М. Саркария
60'
О. Китеишвили
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Штурм
90'
+4
Желтая карточка
К. Шерпен
82'
Замена
Д. Аффенгрубер
️️️️
М. Саркария
Желтая карточка
Д. Шерцер
81'
Замена
Т. Забитцер
️️️️
М. Ляйтгеб
80'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
С. Алтунашвили
80'
77'
Замена
С. Джатта
️️️️
Ш. Влодарчик
75'
Желтая карточка
Й. Горенц-Станкович
70'
Желтая карточка
Г. Вютрих
Желтая карточка
С. Алтунашвили
64'
60'
ГОЛ! 1:2!
О. Китеишвили
Замена
Э. Омич
️️️️
Ф. Ридер
58'
54'
ГОЛ! 1:1!
М. Саркария
46'
Замена
В. Бевинг
️️️️
Ю. Газибегович
42'
Желтая карточка
С. Хирлендер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Данте
40'
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Штурм
37
Кьел Шерпен
ВР
44
Амаду Данте
ЛЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
22
Александер Прасс
ЛП
11
Манприт Саркария
ЛВ
8
Отар Китеишвили
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
17
Шимон Влодарчик
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Вольфсберг
7
Константин Кершбаумер
ВР
18
Эрвин Омич
ОП
14
Самсон Тижани
ОП
18
Торстен Рохер
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Штурм
91
Лука Марич
ВР
22
Давид Аффенгрубер
ЦЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
14
Томи Хорват
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
20
Сиди Джатта
ЦФ
22
Макс Джонстон
ЦФ
4-3-2-1
39
Бонманн
3
Шерцер
22
Баумгартнер
26
97
Ясич
19
Алтунашвили
16
Ляйтгеб
8
Пизингер
33
Ридер
20
Боакье
9
Бамба
3-2-3-1-1
37
Шерпен
4
Горенц-Станкович
5
Вютрих
4
Лавале
70
Газибегович
44
Данте
8
Китеишвили
25
Хирлендер
22
Прасс
11
Саркария
17
Влодарчик
33
Ридер
18
Омич
18
Омич
33
Ридер
19
Алтунашвили
9
Циммерманн
9
Циммерманн
19
Алтунашвили
16
Ляйтгеб
10
Забитцер
10
Забитцер
16
Ляйтгеб
11
Саркария
22
Аффенгрубер
22
Аффенгрубер
11
Саркария
70
Газибегович
11
Бевинг
11
Бевинг
70
Газибегович
17
Влодарчик
20
Джатта
20
Джатта
17
Влодарчик
Остались в запасе
Вольфсберг
Штурм
7
Константин Кершбаумер
ВР
14
Самсон Тижани
ОП
18
Торстен Рохер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
91
Лука Марич
ВР
14
Томи Хорват
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
22
Макс Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Остались в запасе
7
Константин Кершбаумер
ВР
14
Самсон Тижани
ОП
18
Торстен Рохер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Остались в запасе
91
Лука Марич
ВР
14
Томи Хорват
ЦП
70
Брайан Силва Тейшейра
ПВ
22
Макс Джонстон
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Кристиан Илцер
Статистика матча Вольфсберг - Штурм
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Штурм
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
3 : 1
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
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