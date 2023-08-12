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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Аустрия Л
Вольфсберг - Аустрия Л: обзор матча 12 августа 2023
Вольфсберг
12.08.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 3 тур
1 : 1
Завершен
Аустрия Л
90+4'
Б. Циммерманн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Аустрия Л
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Циммерманн
90'
+4
82'
Желтая карточка
Д. Ширль
78'
Замена
Т. Бергер
️️️️
Б. Диалло
Замена
Т. Рохер
️️️️
А. Боакье
78'
Замена
А. Ясич
️️️️
Т. Балло
78'
71'
Пенальти не реализован!
А. Шмид
69'
Замена
L. Mätzler
️️️️
Д. Груйчич
Замена
М. Ляйтгеб
️️️️
Э. Омич
68'
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
Т. Забитцер
57'
46'
Замена
Т. Рейн
️️️️
Андерсон
31'
Замена
Ф. Гмайнер
️️️️
П. Грабхер
17'
Желтая карточка
С. Сурданович
13'
Желтая карточка
П. Грабхер
Желтая карточка
Т. Балло
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
18
Эрвин Омич
ОП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
20
Августин Боакье
АП
10
Томас Забитцер
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия Л
27
Доменик Ширль
ВР
22
Байла Диалло
ЛЗ
31
Маттиас Мак
ЦЗ
29
Дарио Груйчич
ЦЗ
28
Андерсон
ПЗ
33
Даниэль Тифенбах
ЦП
23
Пиус Грабхер
ЦП
77
Ядали Диаби
АП
86
Стефано Сурданович
ПВ
27
Namory Cisse
ЦФ
18
Антони Шмид
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Вольфсберг
97
Адис Ясич
ПЗ
8
Симон Пизингер
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Аустрия Л
22
Аммар Хелак
ВР
4
Тобиас Бергер
ЛЗ
31
Leo Mätzler
ЦЗ
7
Фабиан Гмайнер
ПЗ
8
Торбен Рейн
ЦП
17
Raul Peter Marte
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
2-1-2-3-2
39
Бонманн
22
Баумгартнер
3
Шерцер
18
Омич
19
Алтунашвили
18
Ферачниг
33
Ридер
20
Боакье
8
Балло
4
10
Забитцер
4-2-2-2
27
Ширль
28
Андерсон
31
Мак
29
Груйчич
22
Диалло
33
Тифенбах
23
Грабхер
86
Сурданович
77
Диаби
18
Шмид
27
8
Балло
97
Ясич
97
Ясич
8
Балло
18
Омич
16
Ляйтгеб
16
Ляйтгеб
18
Омич
20
Боакье
18
Рохер
18
Рохер
20
Боакье
10
Забитцер
9
Циммерманн
9
Циммерманн
10
Забитцер
22
Диалло
4
Бергер
4
Бергер
22
Диалло
29
Груйчич
31
31
29
Груйчич
23
Грабхер
7
Гмайнер
7
Гмайнер
23
Грабхер
28
Андерсон
8
Рейн
8
Рейн
28
Андерсон
Остались в запасе
Вольфсберг
Аустрия Л
8
Симон Пизингер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
22
Аммар Хелак
ВР
17
Raul Peter Marte
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Маркус Мадер
Остались в запасе
8
Симон Пизингер
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Остались в запасе
22
Аммар Хелак
ВР
17
Raul Peter Marte
ЦП
20
Ben Bobzien
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Маркус Мадер
Статистика матча Вольфсберг - Аустрия Л
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Аустрия Л
2 : 1
07.11.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Аустрия Л
0 : 4
17.10.2026
ЛАСК
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