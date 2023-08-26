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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Зальцбург
Вольфсберг - Зальцбург: обзор матча 26 августа 2023
Вольфсберг
26.08.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Зальцбург
61'
С. Байду
73'
С. Койта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Зальцбург
Желтая карточка
С. Алтунашвили
90'
+6
Вторая желтая
А. Боакье
90'
+1
Желтая карточка
Э. Омич
89'
86'
Замена
А. Форсон
️️️️
М. Кьергор
Желтая карточка
А. Боакье
85'
81'
Желтая карточка
А. Ульмер
Замена
Э. Омич
️️️️
М. Ляйтгеб
77'
73'
ГОЛ! 0:2!
С. Койта
Пас отдал
Фернандо
Желтая карточка
М. Ляйтгеб
69'
63'
Замена
Фернандо
️️️️
О. Глух
62'
Замена
С. Койта
️️️️
К. Конате
Замена
Б. Циммерманн
️️️️
Т. Балло
62'
Замена
А. Боакье
️️️️
Ф. Ридер
62'
61'
ГОЛ! 0:1!
С. Байду
Пас отдал
М. Кьергор
Желтая карточка
Н. Ферачниг
57'
46'
Замена
А. Ульмер
️️️️
Д. Камери
46'
Замена
Р. Шимич
️️️️
Д. Нене
45'
+3
Желтая карточка
К. Конате
Замена
С. Тижани
️️️️
А. Ясич
39'
32'
Желтая карточка
С. Павлович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
18
Николас Ферачниг
ЦП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Зальцбург
30
Александер Шлагер
ВР
37
Амар Дедич
ЛЗ
6
Самсон Байду
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
29
Люка Гурна
ОП
2
Мадс Бидструп
ЦП
14
Мауриц Кьергор
АП
10
Оскар Глух
АП
70
Дижон Камери
АП
19
Карим Конате
ЦФ
45
Доржель Нене
ЦФ
Вольфсберг
18
Эрвин Омич
ОП
14
Самсон Тижани
ОП
8
Симон Пизингер
ЦП
20
Августин Боакье
АП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Зальцбург
58
Нико Мантль
ВР
17
Андреас Ульмер
ЛЗ
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
17
Аманква Форсон
АП
11
Фернандо
ЦФ
9
Роко Шимич
ЦФ
20
Секу Койта
ЦФ
3-3-2-2
39
Бонманн
3
Шерцер
22
Баумгартнер
97
Ясич
18
Ферачниг
19
Алтунашвили
16
Ляйтгеб
33
Ридер
8
Балло
4
9
Бамба
3-1-1-3-2
30
Шлагер
6
Байду
31
Павлович
37
Дедич
29
Гурна
2
Бидструп
10
Глух
70
Камери
14
Кьергор
45
Нене
19
Конате
16
Ляйтгеб
18
Омич
18
Омич
16
Ляйтгеб
97
Ясич
14
Тижани
14
Тижани
97
Ясич
33
Ридер
20
Боакье
20
Боакье
33
Ридер
8
Балло
9
Циммерманн
9
Циммерманн
8
Балло
70
Камери
17
Ульмер
17
Ульмер
70
Камери
14
Кьергор
17
Форсон
17
Форсон
14
Кьергор
10
Глух
11
Фернандо
11
Фернандо
10
Глух
45
Нене
9
Шимич
9
Шимич
45
Нене
19
Конате
20
Койта
20
Койта
19
Конате
Остались в запасе
Вольфсберг
Зальцбург
8
Симон Пизингер
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
Остались в запасе
8
Симон Пизингер
ЦП
10
Томас Забитцер
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
91
Камиль Пиатковски
ЦЗ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Статистика матча Вольфсберг - Зальцбург
5
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига Европы, 5 тур
Зальцбург
2 : 0
26.11.2026
Арарат-Армения
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
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