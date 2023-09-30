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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - ЛАСК
Вольфсберг - ЛАСК: обзор матча 30 сентября 2023
Вольфсберг
30.09.2023, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 9 тур
2 : 1
Завершен
ЛАСК
40'
Ф. Ридер
84'
Т. Гойгингер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - ЛАСК
84'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Гойгингер
81'
Желтая карточка
Ф. Цирайс
Замена
Э. Омич
️️️️
Ф. Ридер
80'
80'
Замена
М. Коне
️️️️
М. Таловеров
79'
Желтая карточка
С. Хорват
Замена
А. Ясич
️️️️
А. Боакье
75'
Вторая желтая
Н. Ферачниг
74'
67'
Замена
Т. Гойгингер
️️️️
М. Любичич
46'
Замена
С. Ба
️️️️
Д. Белло
46'
Замена
Э. Дарбо
️️️️
Б. Йовичич
46'
Замена
Х. Балич
️️️️
Э. Гавел
Желтая карточка
Н. Ферачниг
45'
+4
45'
Желтая карточка
А. Андраде
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
42'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ридер
40'
Замена
М. Ляйтгеб
️️️️
С. Тижани
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
14
Самсон Тижани
ОП
8
Симон Пизингер
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
20
Августин Боакье
АП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
ЛАСК
26
Тобиас Лаваль
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
16
Андрес Андраде
ЦЗ
40
Максим Таловеров
ЦЗ
32
Бранко Йовичич
ОП
30
Саша Хорват
АП
29
Флориан Флеккер
ПВ
27
Марин Любичич
ЦФ
32
Роберт Жуль
ЦФ
17
Элиас Гавел
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Вольфсберг
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
18
Эрвин Омич
ОП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
ЛАСК
28
Йорг Зибенхандль
ВР
25
Санусси Ба
ЛЗ
5
Эбрима Дарбо
ОП
77
Иван Любич
ОП
14
Мусса Коне
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
2-1-3-2-2
39
Бонманн
22
Баумгартнер
3
Шерцер
14
Тижани
8
Пизингер
18
Ферачниг
19
Алтунашвили
33
Ридер
20
Боакье
4
9
Бамба
4-1-2-3
26
Лаваль
4
Цирайс
16
Андраде
40
Таловеров
2
Белло
32
Йовичич
29
Флеккер
30
Хорват
17
Гавел
32
Жуль
27
Любичич
20
Боакье
97
Ясич
97
Ясич
20
Боакье
33
Ридер
18
Омич
18
Омич
33
Ридер
14
Тижани
16
Ляйтгеб
16
Ляйтгеб
14
Тижани
2
Белло
25
Ба
25
Ба
2
Белло
32
Йовичич
5
Дарбо
5
Дарбо
32
Йовичич
40
Таловеров
14
Коне
14
Коне
40
Таловеров
27
Любичич
36
Гойгингер
36
Гойгингер
27
Любичич
17
Гавел
18
Балич
18
Балич
17
Гавел
Остались в запасе
Вольфсберг
ЛАСК
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
28
Йорг Зибенхандль
ВР
77
Иван Любич
ОП
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
10
Томас Забитцер
ЦФ
Остались в запасе
28
Йорг Зибенхандль
ВР
77
Иван Любич
ОП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Вольфсберг - ЛАСК
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
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