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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Аустрия
Вольфсберг - Аустрия: обзор матча 26 ноября 2023
Вольфсберг
26.11.2023, воскресенье, 16:30
Австрия. Бундеслига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Аустрия
33'
S. Kennedy
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вольфсберг - Аустрия
Желтая карточка
Д. Шерцер
90'
+4
Желтая карточка
S. Kennedy
80'
78'
Вторая желтая
Л. Гальвао
Замена
Н. Ферачниг
️️️️
Т. Балло
76'
73'
Замена
М. Браунедер
️️️️
А. Юкич
62'
Желтая карточка
Й. Хандль
Желтая карточка
А. Боакье
62'
62'
Замена
М. Хускович
️️️️
М. Фишер
62'
Замена
Д. Фиц
️️️️
А. Грубер
62'
Замена
А. Шмидт
️️️️
Ф. Аслани
57'
Желтая карточка
Л. Гальвао
Желтая карточка
С. Алтунашвили
50'
ГОЛ! 1:0!
S. Kennedy
Пас отдал
Т. Балло
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
39
Хендрик Бонманн
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
22
Доминик Баумгартнер
(К)
ЦЗ
97
Адис Ясич
ПЗ
14
Самсон Тижани
ОП
19
Сандро Алтунашвили
ЦП
8
Симон Пизингер
ЦП
8
Тьерно Балло
АП
20
Августин Боакье
АП
9
Мохамед Бамба
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Аустрия
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
40
Маттео Мейсль
ЦЗ
46
Йоханнес Хандль
ЦЗ
43
Мануэль Польстер
ЛВ
26
Райнхольд Ранфтль
ЦП
3
Лукас Гальвао
ЦП
30
Манфред Фишер
(К)
АП
77
Александар Юкич
АП
11
Фисник Аслани
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
Главный тренер
Манфред Шмид
Вольфсберг
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЛВ
18
Эрвин Омич
ОП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
18
Николас Ферачниг
ЦП
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
23
Маттиас Браунедер
ЦП
36
Доминик Фиц
АП
13
Александер Шмидт
ЦФ
29
Муарем Хускович
ЦФ
3-1-2-2-2
39
Бонманн
3
Шерцер
22
Баумгартнер
97
Ясич
14
Тижани
19
Алтунашвили
8
Пизингер
20
Боакье
8
Балло
4
9
Бамба
2-2-3-3
1
Фрюхтль
40
Мейсль
46
Хандль
26
Ранфтль
3
Гальвао
30
Фишер
77
Юкич
43
Польстер
19
Поцман
9
Грубер
11
Аслани
8
Балло
18
Ферачниг
18
Ферачниг
8
Балло
77
Юкич
23
Браунедер
23
Браунедер
77
Юкич
9
Грубер
36
Фиц
36
Фиц
9
Грубер
11
Аслани
13
Шмидт
13
Шмидт
11
Аслани
30
Фишер
29
Хускович
29
Хускович
30
Фишер
Остались в запасе
Вольфсберг
Аустрия
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
33
Флориан Ридер
ЛВ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
99
Мирко Кос
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
Главный тренер
Манфред Шмид
Остались в запасе
26
Lukas Ibertsberger
ЦЗ
18
Эрвин Омич
ОП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
33
Флориан Ридер
ЛВ
1
Lukas Gütlbauer
ЦФ
9
Бернхард Циммерманн
ЦФ
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
21
Хаким Генуш
ЛЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Манфред Шмид
Статистика матча Вольфсберг - Аустрия
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
Главный судья:
Вальтер Альтманн
Стадион:
Lavanttal-Arena, Wolfsberg
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