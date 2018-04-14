Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дональд Лав - статистика

Завершил карьеру
2 декабря 1994 (31), Рочдейл
#22 | Защитник
Шотландия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандерленд
11
0
2
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Рединг
2 : 2
14.04.2018
Сандерленд
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Сандерленд
1 : 1
10.04.2018
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Лидс
1 : 1
07.04.2018
Сандерленд
1' - 90'
49'
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Сандерленд
1 : 3
02.04.2018
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Дерби Каунти
1 : 4
30.03.2018
Сандерленд
1' - 90'
63'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Сандерленд
0 : 3
06.03.2018
Астон Вилла
1' - 90'
23'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Болтон
1 : 0
20.02.2018
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Бристоль Сити
3 : 3
10.02.2018
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Сандерленд
0 : 2
03.02.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бирмингем Сити
3 : 1
30.01.2018
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Сандерленд
1 : 0
20.01.2018
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Кардифф
4 : 0
13.01.2018
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Сандерленд
0 : 1
01.01.2018
Барнсли
1' - 90'
61'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
30.12.2017
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
26.12.2017
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Сандерленд
1 : 1
23.12.2017
Бирмингем Сити
1' - 90'
21'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Сандерленд
1 : 0
16.12.2017
Фулхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Вулверхэмптон
0 : 0
09.12.2017
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Сандерленд
1 : 3
02.12.2017
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Бертон Альбион
0 : 2
25.11.2017
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Астон Вилла
2 : 1
21.11.2017
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сандерленд
1 : 1
14.10.2017
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
16.09.2017
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Сандерленд
0 : 1
12.09.2017
Ноттингем Форест
Был в запасе
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
2
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+