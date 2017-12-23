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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Бирмингем Сити
Сандерленд - Бирмингем Сити: обзор матча 23 декабря 2017
Сандерленд
23.12.2017, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
21'
Л. Граббан
16'
С. Галлахер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Бирмингем Сити
80'
Желтая карточка
Х. Дин
67'
Вторая желтая
С. Галлахер
64'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
56'
Желтая карточка
С. Галлахер
ГОЛ! 1:1!
Л. Граббан
Пас отдал
Д. Лав
21'
16'
ГОЛ! 0:1!
С. Галлахер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
36
Марк Уилсон
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
9
Джеймс Воган
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Бирмингем Сити
13
Дэвид Стокдейл
ВР
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
2
Максим Колен
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
17
Шейх Ндойе
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
24
Хота
ПВ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джош Майя
ЦФ
Бирмингем Сити
27
Коннал Трумен
ВР
16
Дэвид Дэвис
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
3-2-2-3
87
Рюйтер
2
Мэтьюз
16
О'Ши
3
Браунинг
22
Лав
36
Уилсон
10
Хонимэн
24
Гибсон
7
Гуч
9
Воган
11
Граббан
4-3-2-1
13
Стокдейл
6
Дин
2
Колен
5
Моррисон
17
Гроундс
8
Кифтенбельд
17
Ндойе
8
Гарднер
24
Хота
13
Бога
20
Галлахер
Остались в запасе
Сандерленд
Бирмингем Сити
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
27
Коннал Трумен
ВР
16
Дэвид Дэвис
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Остались в запасе
20
Каллум МакМанаман
ПВ
23
Джейсон Стил
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
29
Йоэль Асоро
ЦП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
27
Коннал Трумен
ВР
16
Дэвид Дэвис
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
19
Жак Магома
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
10
Эмилио Нсуе
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Сандерленд - Бирмингем Сити
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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