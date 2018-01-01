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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Барнсли
Сандерленд - Барнсли: обзор матча 01 января 2018
Сандерленд
01.01.2018, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 1
Завершен
Барнсли
48'
Э. Пайннок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Барнсли
90'
+2
Желтая карточка
Э. Фрайерс
80'
Желтая карточка
Т. Брэдшоу
67'
Желтая карточка
А. Дэвис
Желтая карточка
Д. Лав
61'
50'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
48'
ГОЛ! 0:1!
Э. Пайннок
Пас отдал
Э. Фрайерс
11'
Желтая карточка
Б. Поттс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
3
Эзекиэль Фрайерс
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
7
Адам Хэммилл
ЦП
23
Ллойд Исгров
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
20
Гари Гарднер
ЦП
93
Мамаду Тиам
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
31
Томас Бидлинг
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
3-2-2-2-1
87
Рюйтер
22
Лав
2
Мэтьюз
16
О'Ши
16
Овьедо
3
Браунинг
10
Хонимэн
24
Гибсон
46
МакГиди
20
МакМанаман
9
Воган
3-2-4-1
17
Дэвис
5
Уилльямс
2
Пайннок
15
Каваре
6
Линдсэй
3
Фрайерс
23
Исгров
44
Поттс
20
Гарднер
7
Хэммилл
93
Тиам
Остались в запасе
Сандерленд
Барнсли
23
Джейсон Стил
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
31
Томас Бидлинг
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
30
Ник Таунсенд
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
31
Томас Бидлинг
ЦЗ
2
Билли Джонс
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
9
Джош Майя
ЦФ
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
20
Джордж Монкур
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Сандерленд - Барнсли
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
- : -
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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