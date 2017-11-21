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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Астон Вилла - Сандерленд
Астон Вилла - Сандерленд: обзор матча 21 ноября 2017
Астон Вилла
21.11.2017, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
10'
А. Адома
49'
Д. Онома
72'
Л. Граббан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астон Вилла - Сандерленд
72'
ГОЛ! 2:1!
Л. Граббан
ГОЛ! 2:0!
Д. Онома
Пас отдал
Р. Снодграсс
49'
ГОЛ! 1:0!
А. Адома
Пас отдал
Р. Снодграсс
10'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астон Вилла
26
Сэм Джонстон
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
4
Кристофер Самба
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сандерленд
87
Роббин Рюйтер
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
3
Таяс Браунинг
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Адам Мэтьюз
ЦЗ
46
Эйден МакГиди
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
11
Льюис Граббан
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
15
Майл Йединак
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
Сандерленд
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
4-4-1-1
26
Джонстон
3
Тэйлор
4
Самба
17
Честер
21
Хаттон
14
Хурихейн
12
Уилэн
37
Адома
23
Снодграсс
17
Онома
9
Дэвис
4-2-2-2
87
Рюйтер
3
Браунинг
16
О'Ши
2
Мэтьюз
16
Овьедо
10
Хонимэн
24
Гибсон
20
МакМанаман
46
МакГиди
7
Гуч
11
Граббан
Остались в запасе
Астон Вилла
Сандерленд
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Режи Ле Бри
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
15
Майл Йединак
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
10
Джек Грилиш
ЛВ
Остались в запасе
23
Джейсон Стил
ВР
22
Брендан Гэллоуэй
ЛЗ
22
Дональд Лав
ЦЗ
29
Йоэль Асоро
ЦП
9
Джеймс Воган
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Режи Ле Бри
Статистика матча Астон Вилла - Сандерленд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Стадион:
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