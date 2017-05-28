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Норберт Балог
Статистика
Норберт Балог - статистика
Завершил карьеру
21 февраля 1996 (30)
#22 | Нападающий
197 см
Венгрия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2017
Италия. Кубок 2016/2017
Италия. Серия А 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Палермо
16
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Палермо
2 : 1
28.05.2017
Эмполи
74' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Пескара
2 : 0
22.05.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Палермо
1 : 0
14.05.2017
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
1 : 1
07.05.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2 : 0
30.04.2017
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лацио
6 : 2
23.04.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Палермо
0 : 0
15.04.2017
Болонья
1' - 41'
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
4 : 0
09.04.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
1 : 3
02.04.2017
Кальяри
67' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
4 : 1
19.03.2017
Палермо
65' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Торино
3 : 1
05.03.2017
Палермо
1' - 78'
27'
78'
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
1 : 1
26.02.2017
Сампдория
1' - 83'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
4 : 1
17.02.2017
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Палермо
1 : 3
12.02.2017
Аталанта
84' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
1 : 0
05.02.2017
Кротоне
90' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1 : 1
29.01.2017
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Палермо
0 : 1
22.01.2017
Интер
72' - 90'
79'
Италия. Серия А, 20 тур
Сассуоло
4 : 1
15.01.2017
Палермо
78' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Эмполи
1 : 0
07.01.2017
Палермо
83' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Палермо
1 : 1
22.12.2016
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3 : 4
18.12.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Палермо
0 : 2
11.12.2016
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
2 : 1
04.12.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Палермо
1 : 4
17.10.2016
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1 : 1
02.10.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
0 : 1
24.09.2016
Ювентус
1' - 60'
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
0 : 1
21.09.2016
Палермо
84' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Кротоне
1 : 1
18.09.2016
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
1 : 1
28.08.2016
Палермо
76' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Палермо
0 : 1
21.08.2016
Сассуоло
1' - 56'
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