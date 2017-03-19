Норберт Балог - статистика
#22 | Нападающий
|Имя
|Норберт
|Фамилия
|Балог
|Команда
|Палермо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|197
Стоимость:
€ 325
тыс
|Имя
|Норберт
|Фамилия
|Балог
|Команда
|Палермо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|21 февраля 1996 (27 лет)
|Рост
|197
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Палермо
|16
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.05.2017
|74' -90'
|Палермо (Палермо)
|2:1
|Эмполи (Эмполи)
|22.05.2017
|Был в запасе
|Пескара (Пескара)
|2:0
|Палермо (Палермо)
|14.05.2017
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Дженоа (Генуя)
|07.05.2017
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|30.04.2017
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:0
|Фиорентина (Флоренция)
|23.04.2017
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|6:2
|Палермо (Палермо)
|15.04.2017
|1' -41'
|Палермо (Палермо)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|09.04.2017
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|4:0
|Палермо (Палермо)
|02.04.2017
|67' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:3
|Кальяри (Кальяри)
|19.03.2017
|65' -90'
|Удинезе (Удине)
|4:1
|Палермо (Палермо)
|05.03.2017
|1' -78'
|Торино (Турин)
|3:1
|Палермо (Палермо)
|27' 78'
|26.02.2017
|1' -83'
|Палермо (Палермо)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|17.02.2017
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|4:1
|Палермо (Палермо)
|12.02.2017
|84' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:3
|Аталанта (Бергамо)
|05.02.2017
|90' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:0
|Кротоне (Кротоне)
|29.01.2017
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|22.01.2017
|72' -90'
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Интер (Милан)
|79'
|15.01.2017
|78' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|4:1
|Палермо (Палермо)
|07.01.2017
|83' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|1:0
|Палермо (Палермо)
|22.12.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:1
|Пескара (Пескара)
|18.12.2016
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|3:4
|Палермо (Палермо)
|11.12.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:2
|Кьево (Верона)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|2:1
|Палермо (Палермо)
|17.10.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:4
|Торино (Турин)
|02.10.2016
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|24.09.2016
|1' -60'
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|21.09.2016
|84' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|18.09.2016
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|28.08.2016
|76' -90'
|Интер (Милан)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|21.08.2016
|1' -56'
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)