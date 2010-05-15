Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок Берлускони 2008 Кубок РЖД 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008 Кубок РЖД 2007 Лига Чемпионов 2007/2008 Товарищеские матчи 2007