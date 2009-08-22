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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Милан
Сиена - Милан: обзор матча 22 августа 2009
Сиена
22.08.2009, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
1 : 2
Завершен
Милан
34'
А. Геззаль
29'
Пато
48'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Милан
Желтая карточка
Пато
Замена
Режиналдо
️️️️
Л. Яролим
Замена
М. Амброзини
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
️️️️
П. Кодря
Замена
️️️️
М. Паолуччи
ГОЛ! 1:2!
Пато
Пас отдал
М. Фламини
Желтая карточка
С. Вергассола
ГОЛ! 1:1!
А. Геззаль
ГОЛ! 0:1!
Пато
Пас отдал
Роналдиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
13
Лука Россеттини
ПЗ
0
Микеле Фини
ЛП
5
Пол Кодря
ОП
20
Лукаш Яролим
АП
8
Симоне Вергассола
(К)
ПП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Милан
30
Марко Сторари
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
20
Матье Фламини
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
49
Роналдиньо
АП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
20
Гаэль Женевье
ЦП
82
Франческо Парравичини
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Милан
30
Флавио Рома
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-1-2-1-2
23
Курчи
36
Дель Гроссо
0
Фиканья
28
Брандау
13
Россеттини
5
Кодря
0
Фини
8
Вергассола
20
Яролим
7
Маккароне
5
Геззаль
4-3-1-2
30
Сторари
19
Дзамбротта
3
Силва
13
Неста
18
Янкуловски
8
Гаттузо
21
Пирло
20
Фламини
49
Роналдиньо
12
Пато
22
Боррьелло
9
Паолуччи
9
Паолуччи
20
Яролим
91
Режиналдо
91
Режиналдо
20
Яролим
8
Гаттузо
90
Амброзини
90
Амброзини
8
Гаттузо
Остались в запасе
Сиена
Милан
20
Гаэль Женевье
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
82
Франческо Парравичини
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
30
Флавио Рома
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Остались в запасе
20
Гаэль Женевье
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
19
Клаудио Терци
ЦЗ
21
Андреа Росси
ЛП
82
Франческо Парравичини
ЦП
Остались в запасе
30
Флавио Рома
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Насименту де Араужо Леонардо
Статистика матча Сиена - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая); "Спорт" 23:00 (в записи)
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