Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Люк Фримен - статистика

Завершил карьеру
22 марта 1992 (34), Дартфорд
#15 | Полузащитник
176 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лутон Таун
24
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Сандерленд
2 : 1
13.05.2023
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Лутон Таун
0 : 0
08.05.2023
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Блэкберн
1 : 1
01.05.2023
Лутон Таун
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.04.2023
Мидлсбро
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Рединг
1 : 1
19.04.2023
Лутон Таун
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Лутон Таун
3 : 1
10.04.2023
Блэкпул
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 3
29.12.2022
Лутон Таун
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Лутон Таун
2 : 1
26.12.2022
Норвич Сити
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Мидлсбро
2 : 1
10.12.2022
Лутон Таун
67' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Лутон Таун
1 : 1
12.11.2022
Ротерхэм
70' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Сток Сити
2 : 0
08.11.2022
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Блэкпул
0 : 1
05.11.2022
Лутон Таун
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Лутон Таун
0 : 0
01.11.2022
Рединг
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Лутон Таун
1 : 1
29.10.2022
Сандерленд
30' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
4 : 0
23.10.2022
Лутон Таун
1' - 57'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
0 : 1
18.10.2022
Лутон Таун
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Лутон Таун
3 : 1
15.10.2022
Куинз Парк Рейнджерс
67' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
0 : 0
08.10.2022
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Лутон Таун
2 : 0
17.09.2022
Блэкберн
75' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Лутон Таун
2 : 2
14.09.2022
Ковентри
1' - 73'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Лутон Таун
1 : 2
03.09.2022
Уиган Атлетик
1' - 71'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Кардифф
1 : 2
30.08.2022
Лутон Таун
1' - 56'
47'
21'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Лутон Таун
1 : 1
26.08.2022
Шеффилд Юнайтед
1' - 86'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Суонси
0 : 2
20.08.2022
Лутон Таун
1' - 60'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бристоль Сити
2 : 0
16.08.2022
Лутон Таун
46' - 90'
67'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Лутон Таун
0 : 1
13.08.2022
Престон
1' - 63'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бернли
1 : 1
06.08.2022
Лутон Таун
1' - 66'
5'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Лутон Таун
0 : 0
30.07.2022
Бирмингем Сити
1' - 70'
Главные новости
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
3
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+