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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Ротерхэм
Лутон Таун - Ротерхэм: обзор матча 12 ноября 2022
Лутон Таун
12.11.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ротерхэм
90'
Л. Берри
1'
Д. Линдси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Ротерхэм
90'
+3
Желтая карточка
К. Вашингтон
90'
+1
Замена
К. Вашингтон
️️️️
Ч. Огбене
90'
+1
Замена
Х. Одоффин
️️️️
Д. Линдси
ГОЛ! 1:1!
Л. Берри
90'
89'
Желтая карточка
Т. Ивс
88'
Желтая карточка
К. Брэмолл
76'
Замена
Т. Ивс
️️️️
Б. Уайлс
Замена
Л. Фримен
️️️️
А. Кэмпбелл
70'
Замена
Г. Корник
️️️️
Э. Адебайо
70'
Желтая карточка
А. Даути
67'
Замена
Л. Берри
️️️️
Г. Ошо
57'
47'
Желтая карточка
Л. Пелтье
46'
Замена
Б. Нортон-Каффи
️️️️
П. Киосо
23'
Желтая карточка
Д. Барласер
19'
Желтая карточка
У. Хардинг
1'
ГОЛ! 0:1!
Д. Линдси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Джек Уилшир
Ротерхэм
1
Виктор Йоханссон
ВР
15
Коэн Брэмолл
ЛЗ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦЗ
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
30
Петер Киосо
ПЗ
27
Чидозие Огбене
ЛВ
26
Бен Уайлс
ЦП
4
Даниэль Барласер
ЦП
29
Джейми Линдси
ЦП
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
38
Josh Williams
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
16
Кейси Петтит
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
15
Люк Фримен
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
Ротерхэм
31
Джош Викерс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
2
Хаким Одоффин
ОП
18
Брук Нортон-Каффи
ЦП
7
Скотт Хай
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
14
Конор Вашингтон
ЦФ
3-4-1-2
34
Хорват
17
Белл
15
Локьер
4
Ошо
45
Даути
17
Мпанцу
16
Кэмпбелл
14
Бри
18
Кларк
9
Моррис
45
Адебайо
3-2-3-1-1
1
Йоханссон
21
Пелтье
25
Хамфрис
45
Хардинг
30
Киосо
15
Брэмолл
26
Уайлс
4
Барласер
29
Линдси
27
Огбене
20
Рэтбоун
16
Кэмпбелл
15
Фримен
15
Фримен
16
Кэмпбелл
45
Адебайо
23
Корник
23
Корник
45
Адебайо
4
Ошо
8
Берри
8
Берри
4
Ошо
29
Линдси
2
Одоффин
2
Одоффин
29
Линдси
30
Киосо
18
Нортон-Каффи
18
Нортон-Каффи
30
Киосо
26
Уайлс
39
Ивс
39
Ивс
26
Уайлс
27
Огбене
14
Вашингтон
14
Вашингтон
27
Огбене
Остались в запасе
Лутон Таун
Ротерхэм
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Гарри Истед
ВР
38
Josh Williams
ЦЗ
16
Кейси Петтит
ЦП
Главный тренер
Джек Уилшир
31
Джош Викерс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
Остались в запасе
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Гарри Истед
ВР
38
Josh Williams
ЦЗ
16
Кейси Петтит
ЦП
Остались в запасе
31
Джош Викерс
ВР
6
Ричард Вуд
ЦЗ
7
Скотт Хай
ЦП
Главный тренер
Джек Уилшир
Главный тренер
Пол Уорн
Статистика матча Лутон Таун - Ротерхэм
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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