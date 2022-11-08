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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Лутон Таун
Сток Сити - Лутон Таун: обзор матча 08 ноября 2022
Сток Сити
08.11.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 9 тур
2 : 0
Завершен
Лутон Таун
3'
Н. Пауэлл
13'
Т. Локьер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Лутон Таун
Замена
Д. Тимон
️️️️
Н. Пауэлл
86'
79'
Замена
К. Джером
️️️️
Г. Ошо
79'
Замена
А. Даути
️️️️
Г. Корник
Желтая карточка
Д. Браун
78'
Замена
Д. Браун
️️️️
Д. Гэйл
76'
69'
Замена
Л. Берри
️️️️
А. Кэмпбелл
66'
Желтая карточка
К. Моррис
52'
Желтая карточка
Д. Кларк
43'
Желтая карточка
Т. Локьер
28'
Желтая карточка
Г. Ошо
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Т. Локьер
13'
ГОЛ! 1:0!
Н. Пауэлл
Пас отдал
М. Фокс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
1
Джек Бонхэм
ВР
16
Бен Уилмот
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
4
Гарри Кларк
ЦЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
19
Лайам Делап
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Лутон Таун
1
Мэтт Мейси
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
8
Луи Уотсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
16
Кейси Петтит
ЦП
15
Люк Фримен
АП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
4-3-1-2
1
Бонхэм
16
Уилмот
3
Фокс
4
Кларк
15
Суттар
8
Бэйкер
12
Смоллбоун
25
Пауэлл
24
Фосу
34
Гэйл
19
Делап
4-2-1-3
32
Истед
4
Ошо
14
Бри
17
Белл
15
Локьер
17
Мпанцу
16
Кэмпбелл
18
Кларк
9
Моррис
45
Адебайо
23
Корник
25
Пауэлл
14
Тимон
14
Тимон
25
Пауэлл
34
Гэйл
18
Браун
18
Браун
34
Гэйл
23
Корник
45
Даути
45
Даути
23
Корник
16
Кэмпбелл
8
Берри
8
Берри
16
Кэмпбелл
4
Ошо
35
Джером
35
Джером
4
Ошо
Остались в запасе
Сток Сити
Лутон Таун
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
8
Луи Уотсон
ЦП
15
Люк Фримен
АП
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Кейси Петтит
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
39
Джозеф Барсик
ВР
26
Коннор Тэйлор
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
Остались в запасе
8
Луи Уотсон
ЦП
15
Люк Фримен
АП
1
Мэтт Мейси
ВР
16
Кейси Петтит
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Сток Сити - Лутон Таун
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
2 : 1
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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