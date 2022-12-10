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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Мидлсбро - Лутон Таун
Мидлсбро - Лутон Таун: обзор матча 10 декабря 2022
Мидлсбро
10.12.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 1
Завершен
Лутон Таун
38'
Ч. Акпом
90+1'
М. Крукс
33'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидлсбро - Лутон Таун
Замена
А. Дейкстел
️️️️
И. Джонс
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Крукс
Пас отдал
Х. Хакни
90'
+1
Замена
М. Крукс
️️️️
М. Форсс
83'
82'
Замена
К. Джером
️️️️
К. Моррис
82'
Замена
Л. Берри
️️️️
Д. Кларк
73'
Желтая карточка
Д. Бри
72'
Вторая желтая
А. Белл
Замена
Д. Уотмор
️️️️
Р. МакГри
71'
67'
Замена
Л. Фримен
️️️️
А. Кэмпбелл
67'
Замена
Г. Корник
️️️️
Э. Адебайо
57'
Желтая карточка
Т. Локьер
ГОЛ! 1:1!
Ч. Акпом
Пас отдал
Р. Гилс
38'
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кларк
Пас отдал
К. Моррис
25'
Желтая карточка
А. Белл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидлсбро
1
Зак Стеффен
ВР
23
Даэл Фрай
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
3
Райан Гилс
ЛП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Джонатан Хаусон
ЦП
30
Хэйден Хакни
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
25
Исайя Джонс
ПВ
29
Чуба Акпом
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
18
Джордан Кларк
ПВ
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Джек Уилшир
Мидлсбро
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
2
Анферни Дейкстел
ПЗ
25
Мэтт Крукс
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
20
Данкан Уотмор
ЦФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
8
Луи Уотсон
ЦП
8
Люк Берри
ЦП
16
Кейси Петтит
ЦП
15
Люк Фримен
АП
23
Гарри Корник
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
2-5-1-2
1
Стеффен
23
Фрай
2
Смит
3
Гилс
16
Хаусон
30
Хакни
8
МакГри
26
Ленихэн
25
Джонс
88
Форсс
29
Акпом
4-2-2-2
34
Хорват
4
Ошо
14
Бри
17
Белл
15
Локьер
17
Мпанцу
16
Кэмпбелл
18
Кларк
45
Даути
45
Адебайо
9
Моррис
25
Джонс
2
Дейкстел
2
Дейкстел
25
Джонс
88
Форсс
25
Крукс
25
Крукс
88
Форсс
8
МакГри
20
Уотмор
20
Уотмор
8
МакГри
16
Кэмпбелл
15
Фримен
15
Фримен
16
Кэмпбелл
45
Адебайо
23
Корник
23
Корник
45
Адебайо
18
Кларк
8
Берри
8
Берри
18
Кларк
9
Моррис
35
Джером
35
Джером
9
Моррис
Остались в запасе
Мидлсбро
Лутон Таун
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Майкл Кэррик
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Гарри Истед
ВР
16
Кейси Петтит
ЦП
Главный тренер
Джек Уилшир
Остались в запасе
1
Лайам Робертс
ВР
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
20
Алекс Моуатт
ЦП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Остались в запасе
8
Луи Уотсон
ЦП
32
Гарри Истед
ВР
16
Кейси Петтит
ЦП
Главный тренер
Майкл Кэррик
Главный тренер
Джек Уилшир
Статистика матча Мидлсбро - Лутон Таун
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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