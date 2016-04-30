Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Скотт Уогстафф - статистика

Завершил карьеру
31 марта 1990 (36)
#4 | Полузащитник
175 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бристоль Сити
9
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Бристоль Сити
4 : 0
30.04.2016
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Блэкберн
2 : 2
23.04.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Бристоль Сити
2 : 3
19.04.2016
Дерби Каунти
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 42 тур
Брентфорд
1 : 1
16.04.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Бристоль Сити
4 : 1
09.04.2016
Шеффилд Уэнсдэй
45' - 90'
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Халл Сити
4 : 0
02.04.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Бристоль Сити
6 : 0
19.03.2016
Болтон
77' - 90'
80'
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Фулхэм
1 : 2
12.03.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
08.03.2016
Бристоль Сити
1' - 66'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Бристоль Сити
0 : 2
05.03.2016
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ноттингем Форест
1 : 2
27.02.2016
Бристоль Сити
74' - 90'
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Бристоль Сити
0 : 4
23.02.2016
Брайтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 2
20.02.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Бристоль Сити
2 : 1
13.02.2016
Ипсвич Таун
88' - 90'
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Чарльтон
0 : 1
06.02.2016
Бристоль Сити
66' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Бристоль Сити
0 : 0
30.01.2016
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 28 тур
Лидс
1 : 0
23.01.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 27 тур
Бристоль Сити
1 : 0
16.01.2016
Мидлсбро
71' - 90'
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бристоль Сити
1 : 2
12.01.2016
Престон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Рединг
1 : 0
02.01.2016
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бристоль Сити
1 : 1
03.10.2015
Милтон Кинс Донс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бристоль Сити
0 : 2
19.09.2015
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Престон
1 : 1
15.09.2015
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Бирмингем Сити
4 : 2
12.09.2015
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бристоль Сити
1 : 2
29.08.2015
Бернли
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Мидлсбро
0 : 1
22.08.2015
Бристоль Сити
78' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Бристоль Сити
2 : 2
19.08.2015
Лидс
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Бристоль Сити
2 : 4
15.08.2015
Брентфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 0
08.08.2015
Бристоль Сити
Был в запасе
Главные новости
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
3
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+