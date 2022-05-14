Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Абель Камара - статистика

Завершил карьеру
6 января 1990 (36), Биссау
#29 | Нападающий
185 см
Гвинея-Бисау
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Белененсеш
21
5
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
59' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
68' - 90'
Португалия. Примейра, 29 тур
Бенфика
3 : 1
09.04.2022
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Белененсеш
2 : 0
02.04.2022
Портимоненси
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Санта-Клара
0 : 0
19.03.2022
Белененсеш
1' - 61'
Португалия. Примейра, 26 тур
Белененсеш
0 : 0
12.03.2022
Боавишта
1' - 75'
Португалия. Примейра, 25 тур
Тондела
1 : 1
07.03.2022
Белененсеш
1' - 90'
63'
Португалия. Примейра, 24 тур
Белененсеш
0 : 2
25.02.2022
Пасуш де Феррейра
1' - 77'
Португалия. Примейра, 23 тур
Жил Висенте
2 : 0
19.02.2022
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Белененсеш
1 : 0
13.02.2022
Витория Гимараеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 21 тур
Морейренcе
4 : 1
08.02.2022
Белененсеш
1' - 90'
25'
Португалия. Примейра, 20 тур
Белененсеш
1 : 4
02.02.2022
Спортинг
1' - 77'
21'
Португалия. Примейра, 18 тур
Белененсеш
1 : 4
16.01.2022
Порту
1' - 63'
13'
26'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
1 : 0
13.01.2022
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Белененсеш
2 : 1
09.01.2022
Арука
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Визела
2 : 0
02.01.2022
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 15 тур
Брага
1 : 0
20.12.2021
Белененсеш
64' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Портимоненси
2 : 0
06.11.2021
Белененсеш
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Белененсеш
2 : 1
31.10.2021
Санта-Клара
1' - 79'
Португалия. Примейра, 9 тур
Боавишта
0 : 0
25.10.2021
Белененсеш
46' - 90'
57'
Португалия. Примейра, 8 тур
Белененсеш
0 : 2
03.10.2021
Тондела
63' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Пасуш де Феррейра
2 : 2
27.09.2021
Белененсеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 6 тур
Белененсеш
1 : 1
18.09.2021
Жил Висенте
46' - 90'
Главные новости
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
1
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+