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    Аксель Нгандо - статистика

    #41 | Полузащитник
    Имя Аксель
    Фамилия Нгандо
    Команда Бастия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 июля 1993 (29 лет)
    Рост 179
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бастия 19 0 2 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.05.2017 82' -90' Марсель (Марсель) 1:0 Бастия (Бастия)
    14.05.2017 1' -45' Бастия (Бастия) 2:0 Лорьян (Лорьян)
    06.05.2017 1' -73' ПСЖ (Париж) 5:0 Бастия (Бастия)
    29.04.2017 1' -77' Бастия (Бастия) 1:0 Ренн (Ренн)
    68'
    22.04.2017 1' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Бастия (Бастия)
    16.04.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 0:0 Лион (Лион)
    08.04.2017 1' -73' Дижон (Дижон) 1:2 Бастия (Бастия)
    01.04.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:1 Лилль (Лилль)
    17.03.2017 75' -90' Метц (Метц) 1:0 Бастия (Бастия)
    78'
    04.03.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    01.03.2017 1' -13' Бастия (Бастия) 2:2 Нант (Нант)
    25.02.2017 Был в запасе Анжер (Анжер) 3:0 Бастия (Бастия)
    17.02.2017 74' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Монако (Монако)
    11.02.2017 1' -90' Тулуза (Тулуза) 4:1 Бастия (Бастия)
    04.02.2017 76' -90' Монпелье (Монпелье) 2:1 Бастия (Бастия)
    28.01.2017 1' -90' Бастия (Бастия) 1:1 Кан (Кан)
    20.01.2017 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:1 Ницца (Ницца)
    14.01.2017 61' -90' Нанси (Нанси) 1:0 Бастия (Бастия)
    21.12.2016 1' -90' Бастия (Бастия) 1:2 Марсель (Марсель)
    17.12.2016 Был в запасе Ренн (Ренн) 1:2 Бастия (Бастия)
    10.12.2016 67' -90' Бастия (Бастия) 2:0 Метц (Метц)
    75'
    03.12.2016 81' -90' Монако (Монако) 5:0 Бастия (Бастия)
    30.11.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:1 Бордо (Бордо)
    27.11.2016 Был в запасе Ницца (Ницца) 1:1 Бастия (Бастия)
    22.10.2016 Был в запасе Лилль (Лилль) 2:1 Бастия (Бастия)
    15.10.2016 76' -90' Бастия (Бастия) 1:2 Анжер (Анжер)
    01.10.2016 Был в запасе Нант (Нант) 1:0 Бастия (Бастия)
    24.09.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 1:0 Генгам (Генгам)
    21.09.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:0 Нанси (Нанси)
    18.09.2016 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 1:0 Бастия (Бастия)
    10.09.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 2:1 Тулуза (Тулуза)
    27.08.2016 85' -90' Кан (Кан) 2:0 Бастия (Бастия)
    20.08.2016 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:3 Бастия (Бастия)
    12.08.2016 Был в запасе Бастия (Бастия) 0:1 ПСЖ (Париж)
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