Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Аксель Нгандо
Статистика
Аксель Нгандо - статистика
Завершил карьеру
13 июля 1993 (33)
#41 | Полузащитник
179 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2018/2019
Турция. Суперлига 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бастия
19
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Марсель
1 : 0
20.05.2017
Бастия
82' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бастия
2 : 0
14.05.2017
Лорьян
1' - 45'
Франция. Лига 1, 36 тур
ПСЖ
5 : 0
06.05.2017
Бастия
1' - 73'
Франция. Лига 1, 35 тур
Бастия
1 : 0
29.04.2017
Ренн
1' - 77'
68'
Франция. Лига 1, 34 тур
Бордо
2 : 0
22.04.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Бастия
0 : 0
16.04.2017
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Дижон
1 : 2
08.04.2017
Бастия
1' - 73'
Франция. Лига 1, 31 тур
Бастия
0 : 1
01.04.2017
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Метц
1 : 0
17.03.2017
Бастия
75' - 90'
78'
Франция. Лига 1, 28 тур
Бастия
0 : 0
04.03.2017
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Бастия
2 : 2
01.03.2017
Нант
1' - 13'
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
3 : 0
25.02.2017
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Бастия
1 : 1
17.02.2017
Монако
74' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Тулуза
4 : 1
11.02.2017
Бастия
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монпелье
2 : 1
04.02.2017
Бастия
76' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монпелье
2 : 1
04.02.2017
Бастия
1' - 76'
Франция. Лига 1, 22 тур
Бастия
1 : 1
28.01.2017
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Бастия
1 : 1
20.01.2017
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1 : 0
14.01.2017
Бастия
61' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Бастия
1 : 2
21.12.2016
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Ренн
1 : 2
17.12.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бастия
2 : 0
10.12.2016
Метц
67' - 90'
75'
Франция. Лига 1, 16 тур
Монако
5 : 0
03.12.2016
Бастия
81' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Бастия
1 : 1
30.11.2016
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
1 : 1
27.11.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Лилль
2 : 1
22.10.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Бастия
1 : 2
15.10.2016
Анжер
76' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Нант
1 : 0
01.10.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Бастия
1 : 0
24.09.2016
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Бастия
0 : 0
21.09.2016
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Сент-Этьен
1 : 0
18.09.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Бастия
2 : 1
10.09.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Кан
2 : 0
27.08.2016
Бастия
85' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
0 : 3
20.08.2016
Бастия
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Бастия
0 : 1
12.08.2016
ПСЖ
Был в запасе
Главные новости
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
7
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
Фото
Руни мощно преобразился: как теперь выглядит легенда английского футбола
17:53
3
41-летний Роналду объяснил, почему не завершил карьеру в сборной Португалии
17:31
3
Стало известно, кто возглавит «Рубин» в случае увольнения Артиги
17:17
1
«Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю»: Бубнов – о мотивации футболистов от Евсеева
16:57
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+