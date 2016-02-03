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Алексис Пеже
Статистика
Алексис Пеже - статистика
Завершил карьеру
18 декабря 1990 (35)
#19 | Полузащитник
187 см
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Реймс
12
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 24 тур
Реймс
2 : 1
03.02.2016
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лорьян
2 : 0
30.01.2016
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Реймс
1 : 1
24.01.2016
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Газелек
2 : 2
16.01.2016
Реймс
88' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Реймс
1 : 3
09.01.2016
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Реймс
1 : 1
12.12.2015
Ницца
1' - 46'
Франция. Лига 1, 17 тур
Реймс
1 : 1
05.12.2015
Труа
76' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Генгам
1 : 2
02.12.2015
Реймс
1' - 90'
45'
Франция. Лига 1, 15 тур
Реймс
2 : 2
28.11.2015
Ренн
77' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3 : 1
21.11.2015
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
1 : 2
07.11.2015
Газелек
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
3 : 0
31.10.2015
Реймс
1' - 67'
67'
Франция. Лига 1, 11 тур
Реймс
0 : 1
25.10.2015
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Реймс
0 : 1
17.10.2015
Кан
5' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1 : 0
03.10.2015
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
0 : 0
22.09.2015
Реймс
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Реймс
1 : 1
19.09.2015
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
2 : 2
12.09.2015
Реймс
1' - 50'
Франция. Лига 1, 4 тур
Реймс
4 : 1
29.08.2015
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
1 : 0
16.08.2015
Марсель
1' - 58'
44'
Франция. Лига 1, 1 тур
Бордо
1 : 2
09.08.2015
Реймс
1' - 63'
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