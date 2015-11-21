Алексис Пеже - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Алексис
|Фамилия
|Пеже
|Команда
|Сен-Мало
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Алексис
|Фамилия
|Пеже
|Команда
|Сен-Мало
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|18 декабря 1990 (32 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|12
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.02.2016
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Анжер (Анжер)
|30.01.2016
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|24.01.2016
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|16.01.2016
|88' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|09.01.2016
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:3
|Тулуза (Тулуза)
|12.12.2015
|1' -46'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|05.12.2015
|76' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Труа (Труа)
|02.12.2015
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:2
|Реймс (Реймс)
|45'
|28.11.2015
|77' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:2
|Ренн (Ренн)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Реймс (Реймс)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|31.10.2015
|1' -67'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:0
|Реймс (Реймс)
|67'
|25.10.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Монако (Монако)
|17.10.2015
|5' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Кан (Кан)
|03.10.2015
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|22.09.2015
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|19.09.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|12.09.2015
|1' -50'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|29.08.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|16.08.2015
|1' -58'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Марсель (Марсель)
|44'
|09.08.2015
|1' -63'
|Бордо (Бордо)
|1:2
|Реймс (Реймс)