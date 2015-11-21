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    Алексис Пеже - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Алексис
    Фамилия Пеже
    Команда Сен-Мало
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 декабря 1990 (32 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 12 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.02.2016 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:1 Анжер (Анжер)
    30.01.2016 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:0 Реймс (Реймс)
    24.01.2016 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    16.01.2016 88' -90' Газелек (Аяччо) 2:2 Реймс (Реймс)
    09.01.2016 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:3 Тулуза (Тулуза)
    12.12.2015 1' -46' Реймс (Реймс) 1:1 Ницца (Ницца)
    05.12.2015 76' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Труа (Труа)
    02.12.2015 1' -90' Генгам (Генгам) 1:2 Реймс (Реймс)
    45'
    28.11.2015 77' -90' Реймс (Реймс) 2:2 Ренн (Ренн)
    21.11.2015 Был в запасе Монпелье (Монпелье) 3:1 Реймс (Реймс)
    07.11.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:2 Газелек (Аяччо)
    31.10.2015 1' -67' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:0 Реймс (Реймс)
    67'
    25.10.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:1 Монако (Монако)
    17.10.2015 5' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Кан (Кан)
    03.10.2015 Был в запасе Лион (Лион) 1:0 Реймс (Реймс)
    22.09.2015 1' -90' Анжер (Анжер) 0:0 Реймс (Реймс)
    19.09.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 ПСЖ (Париж)
    12.09.2015 1' -50' Тулуза (Тулуза) 2:2 Реймс (Реймс)
    29.08.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    16.08.2015 1' -58' Реймс (Реймс) 1:0 Марсель (Марсель)
    44'
    09.08.2015 1' -63' Бордо (Бордо) 1:2 Реймс (Реймс)
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