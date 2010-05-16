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Кристиано Дони
Статистика
Кристиано Дони - статистика
Завершил карьеру
1 апреля 1973 (53), Рим
#27 | Полузащитник
185 см | 81 кг
Италия
Статистика
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
30
2
0
11
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1 : 2
16.05.2010
Палермо
1' - 73'
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1 : 1
02.05.2010
Болонья
69' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Интер
3 : 1
24.04.2010
Аталанта
1' - 70'
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
2 : 1
18.04.2010
Фиорентина
67' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
2 : 1
11.04.2010
Аталанта
53' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 0
03.04.2010
Сиена
68' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
1 : 0
14.03.2010
Аталанта
1' - 72'
72'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0 : 0
07.03.2010
Удинезе
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
3 : 1
28.02.2010
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
0 : 1
21.02.2010
Кьево
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 24 тур
Катания
0 : 0
14.02.2010
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1 : 0
07.02.2010
Бари
1' - 90'
59'
Италия. Серия А, 21 тур
Дженоа
2 : 0
24.01.2010
Аталанта
1' - 90'
25'
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
2 : 2
20.01.2010
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Аталанта
3 : 0
17.01.2010
Лацио
1' - 90'
5, 9'
5'
Италия. Серия А, 19 тур
Палермо
1 : 0
10.01.2010
Аталанта
1' - 90'
69'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
0 : 2
06.01.2010
Наполи
68' - 90'
88'
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1 : 2
29.11.2009
Рома
76' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
2 : 5
07.11.2009
Ювентус
1' - 90'
44'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
3 : 0
01.11.2009
Аталанта
1' - 63'
Италия. Серия А, 10 тур
Ливорно
1 : 0
28.10.2009
Аталанта
1' - 72'
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
3 : 1
25.10.2009
Парма
1' - 76'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1 : 3
18.10.2009
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1 : 1
04.10.2009
Милан
1' - 61'
Италия. Серия А, 6 тур
Кьево
1 : 1
27.09.2009
Аталанта
1' - 75'
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
0 : 0
23.09.2009
Катания
1' - 73'
62'
Италия. Серия А, 4 тур
Бари
4 : 1
20.09.2009
Аталанта
76' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
0 : 1
13.09.2009
Сампдория
1' - 86'
55'
Италия. Серия А, 2 тур
Аталанта
0 : 1
30.08.2009
Дженоа
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
1 : 0
23.08.2009
Аталанта
1' - 79'
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