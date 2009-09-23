Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Катания
Аталанта - Катания: обзор матча 23 сентября 2009
Аталанта
23.09.2009, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 0
Завершен
Катания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Катания
Замена
Д. Плазмати
️️️️
М. Бьяджианти
Желтая карточка
Т. Манфредини
Желтая карточка
М. Андухар
Замена
М. Иско
️️️️
Э. Карбони
Замена
С. Тирибокки
️️️️
К. Дони
Замена
К. Льяма
️️️️
Х. Мартинес
Замена
Ф. Чераволо
️️️️
Ф. Касерта
Желтая карточка
Д. Беллини
Желтая карточка
К. Дони
Желтая карточка
П. Бьянко
Желтая карточка
Р. Аквафреска
Желтая карточка
Д. Дельвеккио
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
М. Сильвестре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
27
Марко Бьяджианти
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
15
Такаюки Моримото
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мариано Иско
ЦП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
4-3-2
47
Консильи
6
Беллини
17
Манфредини
20
Бьянко
13
Гарич
19
Падоин
17
Гуаренте
26
Касерта
27
Дони
99
Аквафреска
4-3-3
21
Андухар
2
Потенца
26
Сильвестре
2
Сполли
33
Капуано
27
Бьяджианти
82
Дельвеккио
5
Карбони
15
Моримото
55
Мартинес
25
Маскара
26
Касерта
9
Чераволо
9
Чераволо
26
Касерта
27
Дони
90
Тирибокки
90
Тирибокки
27
Дони
55
Мартинес
19
Льяма
19
Льяма
55
Мартинес
5
Карбони
22
Иско
22
Иско
5
Карбони
27
Бьяджианти
23
Плазмати
23
Плазмати
27
Бьяджианти
Остались в запасе
Аталанта
Катания
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Остались в запасе
16
Иван Радованович
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
4
Блажей Аугустин
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Статистика матча Аталанта - Катания
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Де Марко
(Кьявари)
Стадион:
Атлети Адзурри
Новости команд
Все
Аталанта
Катания
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Монца» – «Аталанта»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Монцы» и «Аталанты» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Лига конференций. «Кайрат» сенсационно отобрал очки у «Аталанты» Сарри
5 ноября
«Аталанта» – «Кайрат»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Аталанты» и «Кайрата» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Экс-защитник «Катании» Альварес: «Роналдиньо отдал мне футболку после 1-го тайма, чтобы я не лупил по его ногам»
2020.05.26 07:20
Кубок Италии. «Кальяри», «Новара» и «Сассуоло» вышли в 1/8 финала
2018.12.06 00:48
1
Гьембер перешел в «Рому»
2015.08.20 16:14
«Катанию» опустили в Лигу Про
2015.08.20 13:46
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+