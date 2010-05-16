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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Палермо
Аталанта - Палермо: обзор матча 16 мая 2010
Аталанта
16.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 2
Завершен
Палермо
48'
Ф. Чераволо
12'
Э. Кавани
90'
Э. Кавани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Палермо
Желтая карточка
П. Бьянко
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Э. Кавани
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Ф. Чераволо
Замена
Д. Тедеско
️️️️
Н. Бертоло
Замена
Ф. Касерта
️️️️
К. Дони
Замена
М. Блази
️️️️
Ф. Ливерани
Замена
И. Будан
️️️️
А. Эрнандес
Замена
Г. Гарич
️️️️
А. Феррейра-Пинто
ГОЛ! 1:1!
Ф. Чераволо
17'
Желтая карточка
А. Эрнандес
12'
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
19
Симоне Падоин
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
27
Кристиано Дони
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
16
Николас Бертоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Делио Росси
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
13
Гиорги Гарич
ПЗ
0
Диего Де Ашентис
ЦП
0
Серджо Вольпи
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Палермо
27
Алекс Кальдерони
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
4
Джованни Тедеско
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
19
Игор Будан
ЦФ
4-1-2-3
47
Консильи
6
Беллини
20
Бьянко
13
Пелузо
17
Манфредини
16
Радованович
19
Падоин
33
Феррейра-Пинто
9
Чераволо
90
Тирибокки
27
Дони
4-1-2-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
24
Кьер
83
Бово
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
23
Ночерино
16
Бертоло
15
Пасторе
10
Кавани
11
Эрнандес
33
Феррейра-Пинто
13
Гарич
13
Гарич
33
Феррейра-Пинто
27
Дони
26
Касерта
26
Касерта
27
Дони
9
Чераволо
11
Габбиадини
11
Габбиадини
9
Чераволо
16
Бертоло
4
Тедеско
4
Тедеско
16
Бертоло
21
Ливерани
26
Блази
26
Блази
21
Ливерани
11
Эрнандес
19
Будан
19
Будан
11
Эрнандес
Остались в запасе
Аталанта
Палермо
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Диего Де Ашентис
ЦП
0
Серджо Вольпи
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
27
Алекс Кальдерони
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
Главный тренер
Делио Росси
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
0
Диего Де Ашентис
ЦП
0
Серджо Вольпи
ЦП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Остались в запасе
27
Алекс Кальдерони
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
30
Дорин Гоян
ЦЗ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Главный тренер
Делио Росси
Статистика матча Аталанта - Палермо
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Атлети Адзурри
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