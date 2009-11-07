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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 07 ноября 2009
Аталанта
07.11.2009, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 5
Завершен
Ювентус
71'
Ф. Чераволо
36'
М. Каморанези
37'
М. Каморанези
55'
Ф. Мело
85'
Диего
87'
Д. Трезеге
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Ювентус
Замена
️️️️
Диего
Желтая карточка
Д. Трезеге
ГОЛ! 1:5!
Д. Трезеге
Пас отдал
П. Де Челье
ГОЛ! 1:4!
Диего
Пас отдал
М. Каморанези
Желтая карточка
Д. Беллини
Желтая карточка
Ф. Каннаваро
Замена
П. Де Челье
️️️️
С. Джовинко
ГОЛ! 1:3!
Ф. Чераволо
Пас отдал
С. Тирибокки
Желтая карточка
К. Поульсен
ГОЛ! 0:3!
Ф. Мело
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Желтая карточка
К. Дони
ГОЛ! 0:2!
М. Каморанези
ГОЛ! 0:1!
М. Каморанези
Пас отдал
Ф. Гроссо
18'
Желтая карточка
Ф. Гроссо
Желтая карточка
С. Падоин
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
9
Фабио Чераволо
ПП
27
Кристиано Дони
(К)
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
6
Фабио Гроссо
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ПЗ
30
Фелипе Мело
ОП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
10
Диего
АП
45
Мауро Каморанези
ПП
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Никола Мадонна
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
26
Фабио Касерта
ПП
16
Кристиан Тибони
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
4-3-2
47
Консильи
6
Беллини
13
Пелузо
0
Таламонти
13
Гарич
19
Падоин
17
Гуаренте
9
Чераволо
90
Тирибокки
27
Дони
4-1-2-1-2
1
Буффон
4
Касерес
0
Каннаваро
14
Кьеллини
6
Гроссо
30
Мело
45
Каморанези
29
Поульсен
10
Диего
21
Джовинко
7
Трезеге
21
Джовинко
29
Де Челье
29
Де Челье
21
Джовинко
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
2
Никола Мадонна
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
16
Кристиан Тибони
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
Главный тренер
Антонио Конте
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Чиро Феррара
Остались в запасе
2
Никола Мадонна
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
16
Кристиан Тибони
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Чиро Феррара
Статистика матча Аталанта - Ювентус
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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