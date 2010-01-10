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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Аталанта
Палермо - Аталанта: обзор матча 10 января 2010
Палермо
10.01.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Аталанта
70'
Э. Кавани (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Аталанта
Вторая желтая
Г. Гарич
Замена
Н. Бертоло
️️️️
А. Ночерино
Замена
Э. Чевантон
️️️️
С. Тирибокки
Замена
️️️️
Т. Гуаренте
Желтая карточка
С. Кьер
Желтая карточка
С. Тирибокки
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Кавани
Желтая карточка
К. Дони
Желтая карточка
Л. Таламонти
Замена
Х. Пасторе
️️️️
Ф. Симплисиу
Замена
Д. Суччи
️️️️
И. Будан
Желтая карточка
Г. Гарич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
6
Фабиу Симплисиу
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
33
Адриано Феррейра-Пинто
ПП
27
Кристиано Дони
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Палермо
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
16
Николас Бертоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
19
Давиде Суччи
ЦФ
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
2
Никола Мадонна
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
4-1-2-1-2
46
Сиригу
42
Бальдзаретти
83
Бово
24
Кьер
6
Кассани
21
Ливерани
23
Ночерино
8
Мильяччо
6
Симплисиу
19
Будан
10
Кавани
4-3-2
40
Коппола
13
Гарич
0
Таламонти
13
Пелузо
25
Капелли
33
Феррейра-Пинто
0
Де Ашентис
17
Гуаренте
90
Тирибокки
27
Дони
23
Ночерино
16
Бертоло
16
Бертоло
23
Ночерино
6
Симплисиу
15
Пасторе
15
Пасторе
6
Симплисиу
19
Будан
19
Суччи
19
Суччи
19
Будан
9
Чераволо
9
Чераволо
90
Тирибокки
23
Чевантон
23
Чевантон
90
Тирибокки
Остались в запасе
Палермо
Аталанта
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
2
Никола Мадонна
ЦЗ
47
Андреа Консильи
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Остались в запасе
2
Никола Мадонна
ЦЗ
47
Андреа Консильи
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Статистика матча Палермо - Аталанта
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Габриэле Гава
(Конельяно Венето)
Стадион:
Ренцо Барбера
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