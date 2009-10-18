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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Аталанта
Удинезе - Аталанта: обзор матча 18 октября 2009
Удинезе
18.10.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 3
Завершен
Аталанта
8'
Ф. Лоди
4'
С. Тирибокки
73'
Д. Де Ашентис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Аталанта
Замена
Ф. Чераволо
️️️️
С. Тирибокки
Замена
Ф. Касерта
️️️️
Д. Де Ашентис
Замена
Д. Паскуале
️️️️
А. Лукович
ГОЛ! 1:2!
Д. Де Ашентис
Замена
А. Ди Натале
️️️️
Ф. Лоди
Желтая карточка
М. Пеллегрино
Желтая карточка
А. Лукович
Желтая карточка
Д. Баста
12'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Лоди
ГОЛ! 0:1!
С. Тирибокки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
10
Франческо Лоди
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
9
Бернардо Корради
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Никола Мадонна
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
16
Кристиан Тибони
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
4-4-2
1
Ханданович
3
Лукович
8
Баста
35
Кода
6
Домицци
3
Пепе
10
Д'Агостино
88
Инлер
10
Лоди
4
Санчес
9
Корради
4-3-2
47
Консильи
13
Гарич
13
Пелузо
3
Пеллегрино
6
Беллини
19
Падоин
17
Гуаренте
0
Де Ашентис
27
Дони
90
Тирибокки
3
Лукович
26
Паскуале
26
Паскуале
3
Лукович
10
Лоди
10
Ди Натале
10
Ди Натале
10
Лоди
2
Мадонна
2
Мадонна
0
Де Ашентис
26
Касерта
26
Касерта
0
Де Ашентис
90
Тирибокки
9
Чераволо
9
Чераволо
90
Тирибокки
Остались в запасе
Удинезе
Аталанта
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
16
Кристиан Тибони
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
22
Эмануэле Беларди
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
Остались в запасе
16
Кристиан Тибони
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Статистика матча Удинезе - Аталанта
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Удинезе Арена
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