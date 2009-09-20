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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Аталанта
Бари - Аталанта: обзор матча 20 сентября 2009
Бари
20.09.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 4 тур
4 : 1
Завершен
Аталанта
7'
Э. Ривас
9'
П. Баррето
39'
Э. Альварес
61'
М. Донати
84'
Д. Беллини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Аталанта
ГОЛ! 4:1!
Д. Беллини
Замена
К. Дони
️️️️
Ф. Касерта
Замена
С. Альмирон
️️️️
М. Донати
Замена
️️️️
С. Тирибокки
ГОЛ! 4:0!
М. Донати
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
П. Баррето
Желтая карточка
Т. Гуаренте
Пенальти не реализован!
П. Баррето
Замена
И. Радованович
️️️️
Ф. Чераволо
Замена
А. Ланджелла
️️️️
Э. Ривас
Желтая карточка
Т. Манфредини
ГОЛ! 3:0!
Э. Альварес
Желтая карточка
П. Баррето
ГОЛ! 2:0!
П. Баррето
ГОЛ! 1:0!
Э. Ривас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
20
Виталий Кутузов
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
26
Фабио Касерта
ПП
9
Фабио Чераволо
ЦФ
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
23
Антонио Ланджелла
ЛП
4
Серхио Альмирон
ЦП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
0
Джузеппе Греко
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
2
Никола Мадонна
ЦЗ
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
27
Кристиано Дони
ЦФ
4-4-2
32
Масиелло
13
Раноккия
5
Масиелло
19
Бонуччи
27
Ривас
5
Донати
14
Гацци
27
Альварес
20
Кутузов
10
Баррето
4-3-3
47
Консильи
13
Гарич
17
Манфредини
0
Таламонти
6
Беллини
26
Касерта
17
Гуаренте
19
Падоин
99
Аквафреска
90
Тирибокки
9
Чераволо
27
Ривас
23
Ланджелла
23
Ланджелла
27
Ривас
5
Донати
4
Альмирон
4
Альмирон
5
Донати
10
Баррето
69
Меджиорини
69
Меджиорини
10
Баррето
9
Чераволо
16
Радованович
16
Радованович
9
Чераволо
26
Касерта
27
Дони
27
Дони
26
Касерта
Остались в запасе
Бари
Аталанта
0
Джузеппе Греко
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
2
Никола Мадонна
ЦЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Остались в запасе
0
Джузеппе Греко
ЦФ
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
Остались в запасе
2
Никола Мадонна
ЦЗ
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Статистика матча Бари - Аталанта
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Дино Томмази
(Бассано дель Граппа)
Стадион:
Сан Никола
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