Фабрицио Аластра - статистика
#46 | Вратарь
|Имя
|Фабрицио
|Фамилия
|Аластра
|Команда
|Пескара
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Фабрицио
|Фамилия
|Аластра
|Команда
|Пескара
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|1 октября 1997 (25 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Палермо
|2
|-6
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.05.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|3:2
|Верона (Верона)
|08.05.2016
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:0
|Палермо (Палермо)
|01.05.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|24.04.2016
|Был в запасе
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|0:2
|Палермо (Палермо)
|20.04.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|17.04.2016
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|4:0
|Палермо (Палермо)
|10.04.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:3
|Лацио (Рим)
|06.03.2016
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:1
|Палермо (Палермо)
|28.02.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|21.02.2016
|1' -90'
|Рома (Рим)
|5:0
|Палермо (Палермо)
|14.02.2016
|38' -90'
|Палермо (Палермо)
|1:3
|Торино (Турин)
|07.02.2016
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:2
|Палермо (Палермо)
|03.02.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:2
|Милан (Милан)
|30.01.2016
|Был в запасе
|Карпи (Карпи)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|24.01.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|4:1
|Удинезе (Удине)
|10.01.2016
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|06.01.2016
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|1:3
|Фиорентина (Флоренция)
|20.12.2015
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:0
|Палермо (Палермо)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|4:1
|Фрозиноне (Фрозиноне)
|06.12.2015
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|3:0
|Палермо (Палермо)
|29.11.2015
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:3
|Ювентус (Турин)
|22.11.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Палермо (Палермо)
|18.10.2015
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:1
|Палермо (Палермо)
|27.09.2015
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|2:1
|Палермо (Палермо)
|23.09.2015
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|13.09.2015
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|2:2
|Карпи (Карпи)