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    Фабрицио Аластра - статистика

    #46 | Вратарь
    Имя Фабрицио
    Фамилия Аластра
    Команда Пескара
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 1 октября 1997 (25 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 150
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Палермо 2 -6 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.05.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 3:2 Верона (Верона)
    08.05.2016 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:0 Палермо (Палермо)
    01.05.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:0 Сампдория (Генуя)
    24.04.2016 Был в запасе Фрозиноне (Фрозиноне) 0:2 Палермо (Палермо)
    20.04.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    17.04.2016 Был в запасе Ювентус (Турин) 4:0 Палермо (Палермо)
    10.04.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:3 Лацио (Рим)
    06.03.2016 Был в запасе Интер (Милан) 3:1 Палермо (Палермо)
    28.02.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:0 Болонья (Болонья)
    21.02.2016 1' -90' Рома (Рим) 5:0 Палермо (Палермо)
    14.02.2016 38' -90' Палермо (Палермо) 1:3 Торино (Турин)
    07.02.2016 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:2 Палермо (Палермо)
    03.02.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:2 Милан (Милан)
    30.01.2016 Был в запасе Карпи (Карпи) 1:1 Палермо (Палермо)
    24.01.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 4:1 Удинезе (Удине)
    10.01.2016 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Палермо (Палермо)
    06.01.2016 Был в запасе Палермо (Палермо) 1:3 Фиорентина (Флоренция)
    20.12.2015 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Палермо (Палермо)
    12.12.2015 Был в запасе Палермо (Палермо) 4:1 Фрозиноне (Фрозиноне)
    06.12.2015 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 3:0 Палермо (Палермо)
    29.11.2015 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:3 Ювентус (Турин)
    22.11.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Палермо (Палермо)
    18.10.2015 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:1 Палермо (Палермо)
    27.09.2015 Был в запасе Торино (Турин) 2:1 Палермо (Палермо)
    23.09.2015 Был в запасе Палермо (Палермо) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    13.09.2015 Был в запасе Палермо (Палермо) 2:2 Карпи (Карпи)
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