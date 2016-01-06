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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Фиорентина
Палермо - Фиорентина: обзор матча 06 января 2016
Палермо
06.01.2016, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 3
Завершен
Фиорентина
77'
А. Джилардино
13'
Й. Иличич
43'
Й. Иличич
90+3'
Я. Блащиковски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Фиорентина
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Я. Блащиковски
Пас отдал
Б. Валеро
90'
+1
Замена
М. Паскуаль
️️️️
Н. Калинич
89'
Желтая карточка
Б. Валеро
Желтая карточка
Г. Бругман
81'
Желтая карточка
М. Морганелла
80'
ГОЛ! 1:2!
А. Джилардино
Пас отдал
Ф. Васкес
77'
Замена
Р. Квайсон
️️️️
А. Трайковски
76'
74'
Желтая карточка
М. Бадель
71'
Замена
Н. Томович
️️️️
Ф. Бернардески
Замена
А. Джилардино
️️️️
О. Хильемарк
61'
60'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
Й. Иличич
Замена
М. Морганелла
️️️️
И. Чочев
45'
43'
ГОЛ! 0:2!
Й. Иличич
Пас отдал
Н. Калинич
34'
Желтая карточка
Ф. Бернардески
Желтая карточка
А. Струна
22'
13'
ГОЛ! 0:1!
Й. Иличич
Пас отдал
Н. Калинич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
5
Альяж Струна
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
18
Ивайло Чочев
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
20
Франко Васкес
АП
7
Александар Трайковски
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
47
Милан Бадель
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
72
Йосип Иличич
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Палермо
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
31
Роберто Пиррелло
ЦЗ
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
57
Марко Тоскано
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
3
Андреа Рисполи
ПП
19
Альберто Джилардино
ЦФ
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Фиорентина
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Ненад Томович
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
16
Якуб Блащиковски
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
3-1-4-1-1
70
Соррентино
5
Струна
18
Гольданига
4
Анджелкович
16
Бругман
18
Чочев
18
Яяло
7
Хильемарк
33
Лазаар
20
Васкес
7
Трайковски
4-3-1-2
16
Тэтэрушану
14
Ронкалья
2
Гонсало
13
Астори
3
Алонсо
47
Бадель
15
Весино
6
Валеро
10
Бернардески
9
Калинич
72
Иличич
18
Чочев
89
Морганелла
89
Морганелла
18
Чочев
7
Хильемарк
19
Джилардино
19
Джилардино
7
Хильемарк
7
Трайковски
19
Квайсон
19
Квайсон
7
Трайковски
9
Калинич
21
Паскуаль
21
Паскуаль
9
Калинич
10
Бернардески
4
Томович
4
Томович
10
Бернардески
72
Иличич
16
Блащиковски
16
Блащиковски
72
Иличич
Остались в запасе
Палермо
Фиорентина
31
Роберто Пиррелло
ЦЗ
57
Марко Тоскано
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
4
Марио Суарес
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
12
Жилберто
ПЗ
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
31
Роберто Пиррелло
ЦЗ
57
Марко Тоскано
ЦП
91
Симоне Коломби
ВР
46
Фабрицио Аластра
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
3
Андреа Рисполи
ПП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
32
Урош Джурджевич
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
12
Жилберто
ПЗ
19
Лука Леццерини
ВР
55
Луиджи Сепе
ВР
14
Матиас Фернандес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Палермо - Фиорентина
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Ренцо Барбера
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