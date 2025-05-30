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Альбасете
Хесус Вальехо
Новости
€ 1 млн
Хесус Вальехо - новости
Альбасете
5 января 1997 (29), Сарагоса
#24 | Защитник
183 см
Испания
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Публикации
«Реал» объявил об уходе 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.05.30 21:13
2
Хаби Алонсо не рассчитывает на шестерых игроков «Реала»
2025.05.08 17:18
12
Названы игроки, с которыми «Реал» может расстаться летом
2025.05.06 08:48
Четыре игрока «Реала» пропустят кубковый полуфинал с «Сосьедадом»
2025.02.26 14:28
1
У «Реала» проблемы с центральными защитниками – в данный момент в составе нет ни одного
2024.07.27 16:40
2
Фото
Мбаппе выбрал игровой номер в «Реале»
2024.07.10 17:29
6
«Гранада» арендовала защитника «Реала»
2023.07.15 13:54
10 игроков могут летом покинуть «Реал», еще 4 футболиста уйдут в 2024 году
2023.05.19 18:45
1
«Реал» хочет избавиться летом от трех игроков
2023.04.23 17:37
2
Три действующих футболиста провели за «Реал» меньше игрового времени в этом сезоне, чем Каземиро. Бразилец покинул клуб в августе
2023.03.04 08:55
4
«Реал» летом могут покинуть девять футболистов
2022.03.25 13:25
3
«Реал» хочет продать пять футболистов и купить опорника «Монако» Чуамени
2022.03.18 09:27
Азар, Бэйл, Иско, Марсело, Мариано и Вальехо не захотели покидать «Реал» зимой
2022.01.29 10:52
1
«Реал» объявил о переходе Вальехо в «Вулверхэмптон»
2019.07.27 15:20
1
Marca: «Вулверхэмптон» близок к подписанию защитника «Реала» Вальехо
2019.07.26 00:55
1
Okdiario: «Реал» летом расстанется с семью игроками
2019.01.31 17:46
16
Летом «Реал» может продать семь игроков
2019.01.18 09:17
20
Вальехо в слезах покинул тренировку «Реала». Игрок получил четвертую мышечную травму в сезоне
2019.01.14 18:31
1
Вальехо, Вальверде, Винисиус – в составе «Реала» на матч с ЦСКА; Обляков, Бистрович, Сигурдссон сыграют у гостей
2018.12.12 19:52
6
Рамос сказал четырем игрокам «Реала», чтобы они искали себе новые клубы
2018.04.16 17:59
23
«Реал» потерял Вальехо из-за травмы бедра
2018.01.19 06:42
В «Реале» рекордное количество испанцев за 13 лет
2017.07.16 12:00
1
Бельерин, Сауль и Деулофеу – в заявке сборной Испании на молодежный чемпионат Европы
2017.05.19 20:25
3
«Реал» может оставить Вальехо в Германии еще на один сезон
2017.04.29 16:35
Вальехо выбыл из строя до конца сезона
2017.04.20 08:56
Вальехо может остаться в «Айнтрахте» из-за нового контракта Пепе
2017.01.13 11:06
«Реал» может вернуть в команду Вальехо
2016.11.03 16:14
Защитник «Реала» перешел на правах аренды в «Айнтрахт»
2016.07.12 21:31
«Реал» не будет продлевать контракт с Пепе
2015.08.03 08:27
7
«Реал» намерен приобрести Вальехо
2015.07.29 09:17
2
1
2
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14:27
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В РПЛ случилась вторая тренерская отставка за неделю
14:10
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Тедеев прокомментировал вариант с назначением в «Ростов»
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