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Испания. Сегунда
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Альбасете
Хесус Вальехо
Статистика
€ 1 млн
Хесус Вальехо - статистика
Альбасете
5 января 1997 (29), Сарагоса
#24 | Защитник
183 см
Испания
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
2 : 0
06.09.2026
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Альбасете
0 : 1
29.08.2026
Овьедо
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Сегунда 2025/2026
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Германия. Кубок 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Альбасете
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 4 тур
Кастельон
2 : 0
06.09.2026
Альбасете
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Альбасете
0 : 1
29.08.2026
Овьедо
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Альбасете
1 : 2
22.08.2026
Реал Сосьедад Б
1' - 46'
Испания. Сегунда, 1 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
16.08.2026
Альбасете
1' - 71'
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