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    • Вальехо, Вальверде, Винисиус – в составе «Реала» на матч с ЦСКА; Обляков, Бистрович, Сигурдссон сыграют у гостей

    Вальехо, Вальверде, Винисиус – в составе «Реала» на матч с ЦСКА; Обляков, Бистрович, Сигурдссон сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и ЦСКА.

    «Реал»: Куртуа, Вальехо, Бензема, Марсело, Вальверде, Льоренте, Одриосола, Асенсио, Иско, Винисиус Жуниор, Санчес.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мадридском «Сантьяго Бернабеу», которая начнется в 20:55 по Москве.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Твиттер «Реала»

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    12.12.2018 19:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101394

      zigbert 12 декабря 2018, 20:43

      С таким составом Реала можно бороться. Удачи ЦСКА.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 декабря 2018, 20:29

      Как же не хватает Ахметова и Алана в центре ....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 декабря 2018, 20:27

      По "Реалу" как и предсказывал половина основы и лавочники играют. Нашим парням удачи и хорошей игры.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14468

      Skull_Boy 12 декабря 2018, 20:25

      О, Обл_яков ну все можно не смотреть, центр поля уже заочно отдан и как всегда будет тупить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 декабря 2018, 20:06

      Ванька Облаков...мой ночной кошмар!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2813

      Бугимен 12 декабря 2018, 20:02

      -------__|__
      ------oo(_)oo-----
      ¦•¦♥¦ ¦•¦♥¦ ТОЛЬКО ПОБЕДА ЦСКА ¦•¦♥¦ ¦•¦♥¦

      3
      Ответить
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