Вальехо, Вальверде, Винисиус – в составе «Реала» на матч с ЦСКА; Обляков, Бистрович, Сигурдссон сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Реалом» и ЦСКА.

«Реал»: Куртуа, Вальехо, Бензема, Марсело, Вальверде, Льоренте, Одриосола, Асенсио, Иско, Винисиус Жуниор, Санчес.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Щенников, Обляков, Бистрович, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на мадридском «Сантьяго Бернабеу», которая начнется в 20:55 по Москве.

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