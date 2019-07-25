Marca: «Вулверхэмптон» близок к подписанию защитника «Реала» Вальехо

Защитник «Реала» Хесус Вальехо, скорее всего, продолжит карьеру в АПЛ, сообщает Marca.

По информации источника, «Вулверхэмптон» близок к подписанию испанского центрбека на правах аренды.

Ожидается, что о переходе 22-летнего футболиста английский клуб объявит в ближайшее время.