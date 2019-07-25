Marca: «Вулверхэмптон» близок к подписанию защитника «Реала» Вальехо

а реал все по арендам да по арендам) ашрааф, ковачича только недавно уже выкупили, хамес, вальехо ,себальос) тогда уж и ибраима диаса и родриго еще в аренду нужно) и марино можно)
Защитник «Реала» Хесус Вальехо, скорее всего, продолжит карьеру в АПЛ, сообщает Marca.
По информации источника, «Вулверхэмптон» близок к подписанию испанского центрбека на правах аренды.
Ожидается, что о переходе 22-летнего футболиста английский клуб объявит в ближайшее время.
- «Реал» купил Вальехо в 2015 году у «Сарагосы» за 5 миллионов евро.
- Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан еще на два сезона.
- В минувшей кампании игрок провел за столичную команду семь матчей и забил один гол.
- Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.