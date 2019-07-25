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    Marca: «Вулверхэмптон» близок к подписанию защитника «Реала» Вальехо

    Защитник «Реала» Хесус Вальехо, скорее всего, продолжит карьеру в АПЛ, сообщает Marca.

    По информации источника, «Вулверхэмптон» близок к подписанию испанского центрбека на правах аренды.

    Ожидается, что о переходе 22-летнего футболиста английский клуб объявит в ближайшее время.

    • «Реал» купил Вальехо в 2015 году у «Сарагосы» за 5 миллионов евро.
    • Контракт игрока с мадридским клубом рассчитан еще на два сезона.
    • В минувшей кампании игрок провел за столичную команду семь матчей и забил один гол.
    • Его рыночная стоимость – 10 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8161

      DeStar 1 час назад

      а реал все по арендам да по арендам) ашрааф, ковачича только недавно уже выкупили, хамес, вальехо ,себальос) тогда уж и ибраима диаса и родриго еще в аренду нужно) и марино можно)

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