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    «Реал» намерен приобрести Вальехо

    "Реал» близок к подписанию контракта с защитником «Сарагосы» Хесусом Вальехо, сообщает источник.

    В приобретении капитана юношеской сборной Испании заинтересован главный тренер мадридцев Рафаэль Бенитес. Ранее в испанских СМИ сообщалось, что соглашение заключено, однако представители игрока не подтвердили эту информацию. По их словам, Вальехо может стать игроком «Реала» на этой неделе. Сумма трансфера составит шесть миллионов евро.

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    Источник: AS

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    29.07.2015 09:17
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    Комментарии (3)
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    qasi34
    1438161306
    я рассылаю спам, я дурачок
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    nahan
    1438169841
    Узнаю вкусы Бенитеса...
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    ologreds
    1694997523
    numo437090
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