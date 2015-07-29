«Реал» намерен приобрести Вальехо

"Реал» близок к подписанию контракта с защитником «Сарагосы» Хесусом Вальехо, сообщает источник.



В приобретении капитана юношеской сборной Испании заинтересован главный тренер мадридцев Рафаэль Бенитес. Ранее в испанских СМИ сообщалось, что соглашение заключено, однако представители игрока не подтвердили эту информацию. По их словам, Вальехо может стать игроком «Реала» на этой неделе. Сумма трансфера составит шесть миллионов евро.



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