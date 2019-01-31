Okdiario: «Реал» летом расстанется с семью игроками

Игроки запаса - очевидно. А денюжки за них нужно припрятать и никого не брать. Только из аренды возвращать и Кастильи!
«Реал» планирует значительно обновить состав в летнее трансферное окно, сообщает Tribalfootball со ссылкой на Okdiario.
По информации источника, мадридский клуб покинут семеро футболистов. В их число входят голкипер Кейлор Навас, защитники Марсело и Хесус Вальехо, полузащитники Гарет Бэйл, Даниэль Себальос и Иско и нападающий Лукас.
- В чемпионате Испании «Реал» после 21-го тура занимают третье место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 10 очков.
- Команда Сантьяго Солари продолжает борьбу в Кубке страны и в Лиге чемпионов.