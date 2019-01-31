Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Okdiario: «Реал» летом расстанется с семью игроками

    «Реал» планирует значительно обновить состав в летнее трансферное окно, сообщает Tribalfootball со ссылкой на Okdiario.

    По информации источника, мадридский клуб покинут семеро футболистов. В их число входят голкипер Кейлор Навас, защитники Марсело и Хесус Вальехо, полузащитники Гарет Бэйл, Даниэль Себальос и Иско и нападающий Лукас.

    • В чемпионате Испании «Реал» после 21-го тура занимают третье место, отставая от лидирующей «Барселоны» на 10 очков.
    • Команда Сантьяго Солари продолжает борьбу в Кубке страны и в Лиге чемпионов.

    Источник: Tribalfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    31.01.2019 17:46
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 31 января 2019, 21:24

      Игроки запаса - очевидно. А денюжки за них нужно припрятать и никого не брать. Только из аренды возвращать и Кастильи!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 31 января 2019, 21:24

      Иско топ игрок,по стилю он больше подходит Барселоне,но в своё время выбрал Реал.У Гвардиолы в Сити заиграл бы,как раз на замену Сильве

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1796

      zabvo9406 31 января 2019, 20:52

      Повезет кто первым подпишет Иско и Наваса

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 19:34

      Пойдет ли это на пользу команде?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > zigbert 1 февраля 2019, 10:01

      Да там перестройка надвигается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Jackson88 31 января 2019, 19:10

      скорее всего уйдут Навас, Бэйл, Бензема, Иско, Вальехо....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 31 января 2019, 18:51

      Логти кусать будут потом

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 31 января 2019, 18:46

      А как же деревяшка Бензема????

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 31 января 2019, 18:36

      интересно, кого ж тогда купят

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka > piligrim1986 31 января 2019, 21:21

      наверное,Барселону в полном составе...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 > koli4ka 1 февраля 2019, 08:04

      как минимум

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 31 января 2019, 18:02

      чистка ! но иско то и лукас можно оставить и наваса че придурок перес думает что дырявый куртуа будет тащить?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 17:52

      Там будет большая движуха из клуба, как и подписание новых игроков.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 31 января 2019, 18:13

      Оптимизация клуба через вышеуказанные фамилии, повлечёт за собой серьёзную реорганизацию клуба, игры и трансфертных требований...
      Будет ли заложен такой резкий крен?!..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 31 января 2019, 18:28

      Там прежде всего надо определиться с тренером, который и будет определяться с подбором игроков, но в "Реале" всё решает Перес.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11