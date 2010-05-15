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Марко Бабич
Статистика
Марко Бабич - статистика
Завершил карьеру
21 января 1980 (46), Осиек
| Полузащитник
189 см | 84 кг
Хорватия
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарагоса
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Сарагоса
3 : 3
15.05.2010
Вильярреал
Был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Сарагоса
1 : 2
24.04.2010
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Атлетик
0 : 0
18.04.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Сарагоса
1 : 1
14.04.2010
Мальорка
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Осасуна
2 : 0
11.04.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Альмерия
1 : 0
24.03.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Расинг
0 : 0
14.03.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Сарагоса
1 : 1
07.03.2010
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Сарагоса
1 : 3
21.02.2010
Спортинг
1' - 46'
Испания. Примера, 22 тур
Вальядолид
1 : 1
14.02.2010
Сарагоса
79' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Сарагоса
2 : 1
07.02.2010
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Тенерифе
1 : 3
31.01.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вильярреал
4 : 2
24.01.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Сарагоса
0 : 0
17.01.2010
Херес
76' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Эспаньол
2 : 1
10.01.2010
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Сарагоса
0 : 0
03.01.2010
Депортиво
87' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сарагоса
1 : 2
12.12.2009
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Мальорка
4 : 1
06.12.2009
Сарагоса
71' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Сарагоса
0 : 1
29.11.2009
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Малага
1 : 1
22.11.2009
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
3 : 1
08.11.2009
Сарагоса
64' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сарагоса
2 : 1
01.11.2009
Альмерия
Был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
6 : 1
25.10.2009
Сарагоса
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
2 : 1
03.10.2009
Сарагоса
1' - 37'
20'
36'
Испания. Примера, 5 тур
Сарагоса
3 : 0
27.09.2009
Хетафе
1' - 72'
Испания. Примера, 4 тур
Спортинг
1 : 1
24.09.2009
Сарагоса
52' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
1 : 2
20.09.2009
Вальядолид
1' - 59'
Испания. Примера, 2 тур
Севилья
4 : 1
12.09.2009
Сарагоса
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сарагоса
1 : 0
29.08.2009
Тенерифе
71' - 90'
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