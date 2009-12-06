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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Мальорка - Сарагоса
Мальорка - Сарагоса: обзор матча 06 декабря 2009
Мальорка
06.12.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 13 тур
4 : 1
Завершен
Сарагоса
38'
А. Адурис
68'
А. Адурис
75'
М. Суарес
83'
А. Кейта
86'
А. Эррера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Сарагоса
ГОЛ! 4:1!
А. Эррера
ГОЛ! 4:0!
А. Кейта
Замена
А. Кейта
️️️️
В. Касадесус
Замена
П. Вебо
️️️️
А. Адурис
Замена
Ф. Сонго'о
️️️️
Д. Пеннант
ГОЛ! 3:0!
М. Суарес
Замена
М. Бабич
️️️️
Х. Паредес
ГОЛ! 2:0!
А. Адурис
Замена
М. Суарес
️️️️
Х. Альварес
Замена
А. Санчес
️️️️
Габи
Желтая карточка
Д. Пеннант
Желтая карточка
Р. Айяла
Желтая карточка
А. Агилар
Желтая карточка
А. Адурис
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Желтая карточка
Айосе
Желтая карточка
Х. Луис Марти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
4
Иван Рамис
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
5
Хулио Альварес
ПВ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Сарагоса
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
0
Роберто Айяла
ЦЗ
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
14
Габи
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
0
Туни
ЛВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
87
Фрэнк Сонго'о
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
30
Алекс Санчес
ЦФ
26
Эвертон
ЦФ
4-3-1-2
13
Ават
21
Айосе
4
Рамис
16
Нуньеш
0
Хосеми
5
Кастро
19
Марти
6
Валеро
5
Альварес
20
Адурис
11
Касадесус
4-5-1
1
Лопес Вальехо
25
Лагуардия
6
Гони Байо
3
Паредес
0
Айяла
7
Пеннант
14
Габи
21
Эррера
21
Агилар
7
Лафита
7
Хорхе Лопес
5
Альварес
4
Суарес
4
Суарес
5
Альварес
20
Адурис
9
Вебо
9
Вебо
20
Адурис
11
Касадесус
9
Кейта
9
Кейта
11
Касадесус
7
Пеннант
87
Сонго'о
87
Сонго'о
7
Пеннант
14
Габи
30
Санчес
30
Санчес
14
Габи
3
Паредес
0
Бабич
0
Бабич
3
Паредес
Остались в запасе
Мальорка
Сарагоса
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
0
Туни
ЛВ
Главный тренер
Грегорио Мансано
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
26
Эвертон
ЦФ
Остались в запасе
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
0
Туни
ЛВ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
26
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Мальорка - Сарагоса
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
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