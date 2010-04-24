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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Реал
Сарагоса - Реал: обзор матча 24 апреля 2010
Сарагоса
24.04.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 34 тур
1 : 2
Завершен
Реал
61'
А. Колунга
51'
Рауль
82'
Кака
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Реал
+1
Желтая карточка
Х. Алонсо
Замена
Х. Лопес
️️️️
А. Колунга
Желтая карточка
Кака
ГОЛ! 1:2!
Кака
Пас отдал
К. Роналду
Замена
Кака
️️️️
Ф. Гаго
Замена
️️️️
А. Эррера
ГОЛ! 1:1!
А. Колунга
Пас отдал
А. Агилар
Желтая карточка
Марсело
Красная карточка
М. Контини
Замена
К. Бензема
️️️️
Рауль
ГОЛ! 0:1!
Рауль
Пас отдал
К. Роналду
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
Элизеу
Желтая карточка
А. Арбелоа
Замена
А. Колунга
️️️️
У. Суасо
20'
15'
Замена
Рауль
️️️️
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Л. Понцио
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
37
Иван Обрадович
ЛЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
23
Леонардо Понцио
ПЗ
19
Элизеу
ЛВ
14
Габи
(К)
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
21
Андер Эррера
АП
14
Хавьер Арисменди
ПВ
26
Умберто Суасо
ЦФ
Реал
12
Икер Касильяс
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
14
Гути
(К)
ЛП
3
Хаби Алонсо
ОП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
5
Фернандо Гаго
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
21
Абель Агилар
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Реал
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
10
Кака
АП
7
Рауль
ЦФ
9
Карим Бензема
ЦФ
4-2-3-1
13
Роберто
37
Обрадович
39
Ярошик
15
Контини
23
Понцио
14
Габи
7
Эдмилсон
19
Элизеу
21
Эррера
14
Арисменди
26
Суасо
4-1-2-1-2
12
Касильяс
5
Арбелоа
24
Гарай
93
Рамос
12
Марсело
3
Алонсо
5
Гаго
14
Гути
8
ван дер Ваарт
9
Игуаин
7
Роналду
Колунга
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
Колунга
26
Суасо
27
Колунга
27
Колунга
26
Суасо
5
Гаго
10
Кака
10
Кака
5
Гаго
8
ван дер Ваарт
7
Рауль
7
Рауль
8
ван дер Ваарт
Рауль
9
Бензема
9
Бензема
Рауль
Остались в запасе
Сарагоса
Реал
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
21
Абель Агилар
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
21
Абель Агилар
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
Остались в запасе
25
Ежи Дудек
ВР
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
9
Махамаду Диарра
ЦП
19
Лассана Диарра
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Сарагоса - Реал
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Стадион:
Ла Ромареда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
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