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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Осасуна - Сарагоса
Осасуна - Сарагоса: обзор матча 11 апреля 2010
Осасуна
11.04.2010, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 0
Завершен
Сарагоса
2'
К. Аранда
90'
К. Вадоч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Осасуна - Сарагоса
Желтая карточка
Рикарду
ГОЛ! 2:0!
К. Вадоч
Красная карточка
Рупер
Замена
К. Вадоч
️️️️
В. Пандиани
Замена
М. Шоджаеи
️️️️
Хуанфран
Замена
А. Агилар
️️️️
Эдмилсон
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Х. Лопес
Замена
А. Колунга
️️️️
Х. Арисменди
Желтая карточка
К. Диого
Замена
Рупер
️️️️
Д. Некунам
Желтая карточка
М. Фланьо
Желтая карточка
Элизеу
Желтая карточка
М. Контини
19'
Желтая карточка
Л. Понцио
Желтая карточка
В. Пандиани
19'
Желтая карточка
Серхио
12'
ГОЛ! 1:0!
К. Аранда
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Осасуна
1
Рикарду
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
17
Хавьер Камуньяс
ЛП
6
Джавад Некунам
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
7
Карлос Аранда
ЦФ
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Сарагоса
13
Роберто
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
23
Леонардо Понцио
ЦП
14
Габи
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
26
Умберто Суасо
ЦФ
Осасуна
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
32
Кристиан Вадоч
ЦП
24
Рупер
ЦП
5
Хон Эчаиде
ЦП
8
Масуд Шоджаеи
АП
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
0
Марко Бабич
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
27
Адриан Колунга
ЦФ
3-2-3-2
1
Рикарду
20
Хуанфран
23
Серхио
4
Фланьо
18
Монреаль
3
Аспиликуэта
17
Камуньяс
10
Пуньяль
6
Некунам
12
Пандиани
7
Аранда
4-3-1-2
13
Роберто
2
Диого
15
Контини
39
Ярошик
19
Элизеу
23
Понцио
14
Габи
7
Эдмилсон
7
Хорхе Лопес
26
Суасо
14
Арисменди
12
Пандиани
32
Вадоч
32
Вадоч
12
Пандиани
6
Некунам
24
Рупер
24
Рупер
6
Некунам
20
Хуанфран
8
Шоджаеи
8
Шоджаеи
20
Хуанфран
7
Эдмилсон
21
Агилар
21
Агилар
7
Эдмилсон
7
Хорхе Лопес
7
Пеннант
7
Пеннант
7
Хорхе Лопес
14
Арисменди
27
Колунга
27
Колунга
14
Арисменди
Остались в запасе
Осасуна
Сарагоса
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
5
Хон Эчаиде
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
0
Марко Бабич
ЦП
Остались в запасе
2
Роберто
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
17
Хосечо
ЦЗ
5
Хон Эчаиде
ЦП
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
0
Марко Бабич
ЦП
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Осасуна - Сарагоса
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Рамирес Домингес
(Кордоба)
Стадион:
Эль Садар
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