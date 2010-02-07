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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Севилья
Сарагоса - Севилья: обзор матча 07 февраля 2010
Сарагоса
07.02.2010, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 21 тур
2 : 1
Завершен
Севилья
32'
М. Контини
41'
А. Негредо (АГ)
35'
Ф. Кануте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Севилья
Вторая желтая
А. Колунга
+3
Красная карточка
М. Станкявичус
Красная карточка
А. Негредо
Желтая карточка
Д. Пеннант
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Х. Арисменди
Замена
Эдмилсон
️️️️
Элизеу
Желтая карточка
И. Ярошик
Замена
Х. Навас
️️️️
Ф. Кануте
Замена
Ренато
️️️️
Лоло
Замена
Д. Перотти
️️️️
Х. Карлос
Желтая карточка
А. Колунга
Желтая карточка
Х. Арисменди
+1
Желтая карточка
А. Душер
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
А. Негредо
Желтая карточка
Х. Пабло Каррисо
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кануте
ГОЛ! 1:0!
М. Контини
Желтая карточка
А. Эррера
16'
Замена
А. Эррера
️️️️
Х. Паредес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЛЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
27
Адриан Колунга
ЛВ
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
14
Хавьер Арисменди
АП
19
Элизеу
ПВ
26
Умберто Суасо
ЦФ
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Адриано
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
17
Диего Капель
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
8
Лоло
ЦП
11
Хосе Карлос
ПП
11
Фредерик Кануте
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Сарагоса
13
Роберто
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Севилья
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
4-2-3-1
22
Каррисо
3
Паредес
39
Ярошик
15
Контини
0
Пулидо
14
Габи
23
Понцио
27
Колунга
14
Арисменди
19
Элизеу
26
Суасо
4-4-2
25
Палоп
18
Станкявичус
16
Кала
14
Эскюде
3
Адриано
11
Хосе Карлос
22
Душер
8
Лоло
17
Капель
21
Негредо
11
Кануте
3
Паредес
21
Эррера
21
Эррера
3
Паредес
19
Элизеу
7
Эдмилсон
7
Эдмилсон
19
Элизеу
14
Арисменди
7
Пеннант
7
Пеннант
14
Арисменди
11
Кануте
16
Навас
16
Навас
11
Кануте
8
Лоло
11
Ренато
11
Ренато
8
Лоло
11
Хосе Карлос
8
Перотти
8
Перотти
11
Хосе Карлос
Остались в запасе
Сарагоса
Севилья
13
Роберто
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Остались в запасе
13
Роберто
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Остались в запасе
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
16
Дидье Зокора
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Сарагоса - Севилья
6
1
2
1
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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