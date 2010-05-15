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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Вильярреал
Сарагоса - Вильярреал: обзор матча 15 мая 2010
Сарагоса
15.05.2010, суббота, 22:00
Испания. Примера, 38 тур
3 : 3
Завершен
Вильярреал
3'
Элизеу
29'
А. Колунга
35'
Р. Пулидо
40'
С. Касорла
56'
С. Касорла
77'
Д. Росси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Вильярреал
Желтая карточка
А. Лопес
Желтая карточка
Х. Лопес
Желтая карточка
Р. Пулидо
Замена
Д. Фустер
️️️️
Бруно
Замена
А. Агилар
️️️️
Элизеу
Замена
Д. Эскудеро
️️️️
Кани
ГОЛ! 3:3!
Д. Росси
Желтая карточка
А. Колунга
Желтая карточка
А. Эррера
Желтая карточка
Роберто
ГОЛ! 3:2!
С. Касорла
Замена
М. Сенна
️️️️
А. Ибагаса
Желтая карточка
Кани
ГОЛ! 3:1!
С. Касорла
ГОЛ! 3:0!
Р. Пулидо
ГОЛ! 2:0!
А. Колунга
18'
Желтая карточка
А. Ибагаса
Желтая карточка
Габи
18'
ГОЛ! 1:0!
Элизеу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Эдмилсон
ЦП
14
Габи
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
2
Гонсало
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
21
Бруно
ЦП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
8
Кани
ПП
7
Нилмар
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Иньиго Перес
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
19
Маркос Сенна
ЦП
19
Давид Фустер
АП
3-2-3-1-1
13
Роберто
37
Обрадович
39
Ярошик
6
Гони Байо
19
Элизеу
0
Пулидо
7
Эдмилсон
14
Габи
21
Эррера
7
Хорхе Лопес
27
Колунга
4-4-2
13
Лопес
6
Лопес
2
Годин
2
Гонсало
6
Капдевила
8
Кани
21
Бруно
7
Ибагаса
8
Касорла
25
Росси
7
Нилмар
19
Элизеу
21
Агилар
21
Агилар
19
Элизеу
8
Кани
0
Эскудеро
0
Эскудеро
8
Кани
7
Ибагаса
19
Сенна
19
Сенна
7
Ибагаса
21
Бруно
19
Фустер
19
Фустер
21
Бруно
Остались в запасе
Сарагоса
Вильярреал
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
Главный тренер
Иньиго Перес
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
14
Икечукву Уче
ЦФ
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
Главный тренер
Иньиго Перес
Статистика матча Сарагоса - Вильярреал
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Ла Ромареда
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