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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Мальорка
Сарагоса - Мальорка: обзор матча 14 апреля 2010
Сарагоса
14.04.2010, среда, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
21'
У. Суасо
15'
Р. Гонсалес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Мальорка
+3
Желтая карточка
Д. Ават
+2
Желтая карточка
А. Адурис
Желтая карточка
Г. Кастро
Желтая карточка
Х. Арисменди
Замена
Б. Шина
️️️️
М. Суарес
Замена
А. Агилар
️️️️
У. Суасо
Замена
В. Касадесус
️️️️
Ф. Матьони
Замена
М. Суарес
️️️️
П. Вебо
Замена
А. Колунга
️️️️
Габи
Замена
Д. Пеннант
️️️️
Элизеу
Желтая карточка
Л. Понцио
ГОЛ! 1:1!
У. Суасо
Пас отдал
Л. Понцио
16'
Желтая карточка
Х. Карлос Нуньеш
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Гонсалес
Пас отдал
Б. Валеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
23
Леонардо Понцио
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
19
Элизеу
ЛВ
7
Эдмилсон
ЦП
14
Габи
(К)
ЦП
21
Андер Эррера
АП
14
Хавьер Арисменди
ПВ
26
Умберто Суасо
ЦФ
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
21
Айосе
ЛЗ
3
Рубен Гонсалес
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
(К)
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
5
Гонсало Кастро
ЛП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
6
Борха Валеро
ЦП
2
Фелипе Матьони
ПП
9
Пьер Вебо
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
7
Хорхе Лопес
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
11
Виктор Касадесус
ЦФ
4-2-3-1
13
Роберто
23
Понцио
15
Контини
39
Ярошик
0
Пулидо
7
Эдмилсон
14
Габи
19
Элизеу
21
Эррера
14
Арисменди
26
Суасо
4-4-2
13
Ават
0
Хосеми
3
Гонсалес
16
Нуньеш
21
Айосе
2
Матьони
19
Марти
6
Валеро
5
Кастро
20
Адурис
9
Вебо
26
Суасо
21
Агилар
21
Агилар
26
Суасо
19
Элизеу
7
Пеннант
7
Пеннант
19
Элизеу
14
Габи
27
Колунга
27
Колунга
14
Габи
9
Вебо
4
Суарес
4
Суарес
9
Вебо
Суарес
16
Шина
16
Шина
Суарес
2
Матьони
11
Касадесус
11
Касадесус
2
Матьони
Остались в запасе
Сарагоса
Мальорка
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
20
Пауло Пеццолано
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
Остались в запасе
20
Пауло Пеццолано
ЦП
1
Герман Люкс
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Сарагоса - Мальорка
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Туриэнсо Альварес
(Баракальдо)
Стадион:
Ла Ромареда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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