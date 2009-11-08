Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Сарагоса
Валенсия - Сарагоса: обзор матча 08 ноября 2009
Валенсия
08.11.2009, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 10 тур
3 : 1
Завершен
Сарагоса
16'
Х. Мата
41'
Д. Вилья
43'
П. Эрнандес
65'
А. Агилар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Сарагоса
Замена
Хоакин
️️️️
П. Эрнандес
Замена
К. Марчена
️️️️
Д. Альбельда
Замена
Р. Бараха
️️️️
Э. Банега
Травма
Э. Банега
Желтая карточка
С. Санчес
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Лафита
Замена
Габи
️️️️
Л. Понцио
ГОЛ! 3:1!
А. Агилар
Замена
М. Бабич
️️️️
Х. Лопес
Желтая карточка
А. Лафита
Желтая карточка
Д. Вилья
ГОЛ! 3:0!
П. Эрнандес
Пас отдал
Д. Вилья
ГОЛ! 2:0!
Д. Вилья
Пас отдал
П. Эрнандес
Желтая карточка
А. Агилар
19'
Желтая карточка
Р. Пулидо
ГОЛ! 1:0!
Х. Мата
Пас отдал
Д. Сильва
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
21
Давид Сильва
АП
64
Хуан Мата
АП
7
Давид Вилья
(К)
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Сарагоса
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЛЗ
0
Роберто Айяла
(К)
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Хорхе Лопес
ЛВ
23
Леонардо Понцио
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
7
Анхель Лафита
АП
21
Андер Эррера
ПВ
26
Эвертон
ЦФ
Валенсия
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
17
Хоакин
ПВ
19
Никола Жигич
ЦФ
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
87
Фрэнк Сонго'о
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
14
Габи
ЦП
30
Алекс Санчес
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
22
Матье
5
Деальберт
4
Наварро
23
Мигел
6
Альбельда
11
Банега
19
Эрнандес
64
Мата
21
Сильва
7
Вилья
4-2-3-1
1
Лопес Вальехо
0
Пулидо
0
Айяла
3
Павон
3
Паредес
23
Понцио
21
Агилар
21
Эррера
7
Лафита
7
Хорхе Лопес
26
Эвертон
6
Альбельда
24
Марчена
24
Марчена
6
Альбельда
11
Банега
0
Бараха
0
Бараха
11
Банега
19
Эрнандес
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Эрнандес
7
Лафита
30
Санчес
30
Санчес
7
Лафита
7
Хорхе Лопес
0
Бабич
0
Бабич
7
Хорхе Лопес
23
Понцио
14
Габи
14
Габи
23
Понцио
Остались в запасе
Валенсия
Сарагоса
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
19
Никола Жигич
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
87
Фрэнк Сонго'о
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
Остались в запасе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
19
Никола Жигич
ЦФ
Остались в запасе
87
Фрэнк Сонго'о
ЦП
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
6
Рауль Гони Байо
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Валенсия - Сарагоса
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
Новости команд
Все
Валенсия
Сарагоса
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19 августа
Клуб Сегунды арендовал вингера «Рубина»
1 февраля
«Сочи» нацелился на форварда сборной Боснии
22 января
Воспитанник «Краснодара» Уткин может сменить «Балтику» на Испанию
11 января
5
«Рубин» объявил о переходе двух игроков
2023.09.14 20:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+