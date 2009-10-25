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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Барселона - Сарагоса
Барселона - Сарагоса: обзор матча 25 октября 2009
Барселона
25.10.2009, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 8 тур
6 : 1
Завершен
Сарагоса
28'
С. Кейта
32'
З. Ибрагимович
42'
С. Кейта
56'
З. Ибрагимович
81'
Л. Месси
87'
С. Кейта
78'
Х. Лопес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барселона - Сарагоса
ГОЛ! 6:1!
С. Кейта
Замена
Жеффрен
️️️️
Хави
ГОЛ! 5:1!
Л. Месси
Пас отдал
А. Иньеста
Замена
Ф. Сонго'о
️️️️
А. Эррера
ГОЛ! 4:1!
Х. Лопес
Пас отдал
А. Лафита
Замена
Б. Кркич
️️️️
З. Ибрагимович
Замена
Р. Маркес
️️️️
Ж. Пике
Замена
Эвертон
️️️️
Х. Арисменди
Замена
А. Лафита
️️️️
Д. Пеннант
ГОЛ! 4:0!
З. Ибрагимович
Пас отдал
С. Кейта
ГОЛ! 3:0!
С. Кейта
Пас отдал
З. Ибрагимович
Желтая карточка
А. Агилар
ГОЛ! 2:0!
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Габи
ГОЛ! 1:0!
С. Кейта
Пас отдал
Л. Месси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
5
Карлес Пуйоль
ПЗ
6
Хави
ЦП
5
Серхио Бускетс
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЛФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЛЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
7
Хорхе Лопес
ЛВ
14
Габи
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
21
Андер Эррера
АП
7
Джермэйн Пеннант
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
42
Яя Туре
ЦП
9
Жеффрен
ЦП
9
Педро
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
Сарагоса
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
28
Хавьер Борхе
ЦЗ
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
87
Фрэнк Сонго'о
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
26
Эвертон
ЦФ
4-3-1-2
26
Вальдес
17
Максвелл
3
Пике
19
Чигринский
5
Пуйоль
6
Хави
5
Бускетс
20
Кейта
10
Месси
8
Иньеста
11
Ибрагимович
4-2-3-1
22
Каррисо
0
Пулидо
3
Павон
0
Пабло Амо
3
Паредес
14
Габи
21
Агилар
7
Пеннант
21
Эррера
7
Хорхе Лопес
14
Арисменди
3
Пике
4
Маркес
4
Маркес
3
Пике
6
Хави
9
Жеффрен
9
Жеффрен
6
Хави
11
Ибрагимович
9
Кркич
9
Кркич
11
Ибрагимович
21
Эррера
87
Сонго'о
87
Сонго'о
21
Эррера
7
Пеннант
7
Лафита
7
Лафита
7
Пеннант
14
Арисменди
26
Эвертон
26
Эвертон
14
Арисменди
Остались в запасе
Барселона
Сарагоса
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
42
Яя Туре
ЦП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
28
Хавьер Борхе
ЦЗ
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
0
Марко Бабич
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
42
Яя Туре
ЦП
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
28
Хавьер Борхе
ЦЗ
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
0
Марко Бабич
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Барселона - Сарагоса
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Луис Парадас Ромеро
(Малага)
Стадион:
Камп Ноу
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
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