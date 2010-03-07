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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Сарагоса - Атлетико
Сарагоса - Атлетико: обзор матча 07 марта 2010
Сарагоса
07.03.2010, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 25 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико
7'
И. Ярошик
90'
И. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сарагоса - Атлетико
ГОЛ! 1:1!
И. Бальде
Замена
А. Агилар
️️️️
А. Эррера
Замена
И. Бальде
️️️️
П. Ассунсао
Желтая карточка
Тиагу
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
Замена
Х. Лопес
️️️️
Х. Арисменди
Желтая карточка
Роберто
Замена
А. Лафита
️️️️
Элизеу
Красная карточка
Х. Антонио Рейес
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Симау
Желтая карточка
Элизеу
Желтая карточка
Эдмилсон
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
Л. Понцио
Желтая карточка
Х. Валера
Желтая карточка
Х. Арисменди
Желтая карточка
М. Контини
ГОЛ! 1:0!
И. Ярошик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сарагоса
13
Роберто
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
15
Маттео Контини
ЦЗ
39
Иржи Ярошик
ЦЗ
2
Карлос Диого
ПЗ
14
Габи
ЦП
7
Эдмилсон
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
26
Умберто Суасо
ЦФ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
18
Альваро Домингес
ЦЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
ЛП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
5
Тиагу
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ЦП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
21
Абель Агилар
ЦП
0
Марко Бабич
ЦП
7
Хорхе Лопес
ПВ
27
Адриан Колунга
ЦФ
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
4-4-2
13
Роберто
19
Элизеу
15
Контини
39
Ярошик
2
Диого
14
Габи
23
Понцио
21
Эррера
7
Эдмилсон
14
Арисменди
26
Суасо
4-4-2
43
Де Хеа
30
Уйфалуши
18
Домингес
21
Переа
20
Валера
12
Ассунсао
5
Тиагу
19
Рейес
20
Симау
10
Форлан
10
Агуэро
19
Элизеу
7
Лафита
7
Лафита
19
Элизеу
21
Эррера
21
Агилар
21
Агилар
21
Эррера
14
Арисменди
7
Хорхе Лопес
7
Хорхе Лопес
14
Арисменди
20
Симау
11
Сальвио
11
Сальвио
20
Симау
10
Форлан
14
Хурадо
14
Хурадо
10
Форлан
12
Ассунсао
6
Бальде
6
Бальде
12
Ассунсао
Остались в запасе
Сарагоса
Атлетико
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЦЗ
0
Марко Бабич
ЦП
27
Адриан Колунга
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
5
Хуанито
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Сарагоса - Атлетико
7
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
7
3
Матчи команд
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Ла Ромареда
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