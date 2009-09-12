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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Сарагоса
Севилья - Сарагоса: обзор матча 12 сентября 2009
Севилья
12.09.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 2 тур
4 : 1
Завершен
Сарагоса
8'
А. Конко
45+2'
Л. Фабиано
58'
Д. Перотти
86'
Л. Фабиано
35'
Х. Арисменди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Сарагоса
Желтая карточка
А. Палоп
+2
+2
Желтая карточка
Р. Айяла
ГОЛ! 4:1!
Л. Фабиано
Пас отдал
Д. Капель
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Перотти
Желтая карточка
И. Обрадович
Желтая карточка
В. Лагуардия
Замена
И. Обрадович
️️️️
Х. Лопес
Замена
Л. Акоста
️️️️
А. Негредо
Замена
К. Лакрус
️️️️
Д. Пеннант
Замена
Лоло
️️️️
Ренато
ГОЛ! 3:1!
Д. Перотти
Пас отдал
Ф. Фасио
ГОЛ! 2:1!
Л. Фабиано
Пас отдал
А. Негредо
+2
Замена
А. Эррера
️️️️
И. Уче
ГОЛ! 1:1!
Х. Арисменди
Пас отдал
И. Уче
Желтая карточка
Д. Зокора
ГОЛ! 1:0!
А. Конко
Пас отдал
Ренато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Адриано
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
8
Диего Перотти
ЛП
16
Дидье Зокора
ЦП
11
Ренато
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
0
Марко Бабич
ЛЗ
0
Роберто Айяла
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
25
Виктор Лагуардия
ПЗ
7
Хорхе Лопес
ЛП
14
Габи
ЦП
23
Леонардо Понцио
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
14
Икечукву Уче
ЦФ
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
22
Альдо Душер
ЦП
8
Лоло
ЦП
9
Лаутаро Акоста
АП
2
Аруна Коне
ЦФ
Сарагоса
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
37
Иван Обрадович
ЦЗ
87
Фрэнк Сонго'о
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
21
Абель Агилар
ЦП
29
Кевин Лакрус
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
17
Фасио
14
Эскюде
3
Адриано
25
Конко
8
Перотти
11
Ренато
16
Зокора
21
Негредо
9
Фабиано
4-4-2
22
Каррисо
25
Лагуардия
0
Айяла
0
Пабло Амо
0
Бабич
7
Пеннант
14
Габи
23
Понцио
7
Хорхе Лопес
14
Уче
14
Арисменди
8
Перотти
17
Капель
17
Капель
8
Перотти
11
Ренато
8
Лоло
8
Лоло
11
Ренато
21
Негредо
9
Акоста
9
Акоста
21
Негредо
7
Пеннант
29
Лакрус
29
Лакрус
7
Пеннант
7
Хорхе Лопес
37
Обрадович
37
Обрадович
7
Хорхе Лопес
14
Уче
21
Эррера
21
Эррера
14
Уче
Остались в запасе
Севилья
Сарагоса
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
87
Фрэнк Сонго'о
ЦП
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
22
Альдо Душер
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
87
Фрэнк Сонго'о
ЦП
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
3
Франсиско Павон
ЦЗ
21
Абель Агилар
ЦП
Главный тренер
Маноло Хименес
Статистика матча Севилья - Сарагоса
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 23:55 (прямая)
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