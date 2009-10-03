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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Сарагоса
Атлетико - Сарагоса: обзор матча 03 октября 2009
Атлетико
03.10.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Сарагоса
2'
Х. Мануэль Хурадо
65'
А. Лопес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико - Сарагоса
Замена
Ф. Синама-Понголь
️️️️
Д. Форлан
Желтая карточка
П. Ассунсао
Желтая карточка
С. Агуэро
Замена
️️️️
С. Агуэро
Желтая карточка
Т. Уйфалуши
Замена
Д. Пеннант
️️️️
А. Агилар
Замена
М. Родригес
️️️️
Симау
ГОЛ! 2:0!
А. Лопес
Желтая карточка
Х. Паредес
Замена
️️️️
Габи
Желтая карточка
А. Агилар
Замена
А. Лафита
️️️️
М. Бабич
Травма
М. Бабич
Желтая карточка
Л. Понцио
Желтая карточка
К. Сантана
Желтая карточка
Д. Де Хеа
20'
20'
Пенальти не реализован!
М. Бабич
Желтая карточка
Хуанито
14'
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Хурадо
Пас отдал
Симау
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Антонио Лопес
ЛЗ
30
Томаш Уйфалуши
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
21
Луис Переа
ПЗ
20
Симау
ЛП
23
Клебер Сантана
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
10
Диего Форлан
ЦФ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Абель Ресино
Сарагоса
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Хавьер Паредес
ЛЗ
0
Роберто Айяла
ЦЗ
3
Франсиско Павон
ЦЗ
0
Рубен Пулидо
ПЗ
0
Марко Бабич
ЛВ
23
Леонардо Понцио
ЦП
14
Габи
ЦП
21
Абель Агилар
АП
7
Хорхе Лопес
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
Атлетико
47
Серхио Родригес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
11
Макси Родригес
ПП
54
Флоран Синама-Понголь
ЦФ
Сарагоса
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
28
Хавьер Борхе
ЦЗ
0
Пабло Амо
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
87
Фрэнк Сонго'о
ЦП
7
Джермэйн Пеннант
ПП
29
Кевин Лакрус
ЦФ
4-4-2
43
Де Хеа
3
Лопес
30
Уйфалуши
5
Хуанито
21
Переа
20
Симау
23
Сантана
12
Ассунсао
14
Хурадо
10
Агуэро
10
Форлан
4-2-3-1
22
Каррисо
0
Пулидо
0
Айяла
3
Павон
3
Паредес
23
Понцио
14
Габи
7
Хорхе Лопес
21
Агилар
0
Бабич
14
Арисменди
20
Симау
11
Родригес
11
Родригес
20
Симау
10
Форлан
54
Синама-Понголь
54
Синама-Понголь
10
Форлан
0
Бабич
7
Лафита
7
Лафита
0
Бабич
21
Агилар
7
Пеннант
7
Пеннант
21
Агилар
Остались в запасе
Атлетико
Сарагоса
47
Серхио Родригес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Главный тренер
Абель Ресино
29
Кевин Лакрус
ЦФ
87
Фрэнк Сонго'о
ЦП
28
Хавьер Борхе
ЦЗ
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
Остались в запасе
47
Серхио Родригес
ЦЗ
19
Пабло Ибаньес
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
21
Рубен Перес
ЦП
Остались в запасе
29
Кевин Лакрус
ЦФ
87
Фрэнк Сонго'о
ЦП
28
Хавьер Борхе
ЦЗ
1
Хавьер Лопес Вальехо
ВР
0
Пабло Амо
ЦЗ
Главный тренер
Абель Ресино
Статистика матча Атлетико - Сарагоса
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Сарагоса
Испания. Сегунда, 42 тур
Сарагоса
0 : 2
31.05.2026
Малага
Испания. Сегунда, 41 тур
Лас-Пальмас
1 : 1
24.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 40 тур
Сарагоса
1 : 3
17.05.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 39 тур
Вальядолид
2 : 0
09.05.2026
Сарагоса
Испания. Сегунда, 38 тур
Сарагоса
0 : 1
01.05.2026
Гранада
Информация о матче
Главный судья:
Альфонсо Перес Бурруль
(Камарго)
Стадион:
Висенте Кальдерон
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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